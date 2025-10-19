2 órája
Figyelem! Így változik az üzletek és a piac nyitvatartása a hosszú hétvégén
Október 18-án, szombaton általános munkarend szerinti munkanap volt. Ezen a napon kellett ledolgozni az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó pihenőnapot, amikor is a boltok, a szolgáltatók és a különböző intézmények esetében ünnepi nyitvatartás lép érvénybe. Összegyűjtöttük, mely üzletek lesznek aznap bezárva.
Az október 23-i nemzeti ünnep közeledtével több üzlethelyiség nyitvatartási ideje módosulhat. Érdemes előre tájékozódni az adott napokon érvényes nyitvatartásokról. Mutatjuk mire érdemes odafigyelni, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe, ha a nemzeti ünnepen indulnánk el vásárolni.
Üzletek és kereskedelmi egységek ünnepi nyitvatartása
Október 23-án a legtöbb nagyáruház és hipermarket zárva tart, így a Lidl, Aldi, Penny, Spar és Auchan üzletei sem tartanak nyitva.
Október 24-én, pénteken a szupermarketek szintén zárva lesznek.
A hétvégén azonban már fellélegezhetünk, szombaton és vasárnap már a megszokott nyitvatartási rend tér vissza, pótolhatjuk az elfogyott élelmiszereket.
A Mars téri piac nyitvatartása is változik
A Mars téri piac nyitvatartásában az üzletekhez hasonlóan hasonlóan szintén változás várható.
Október 23-án, csütörtökön a piac is zárva tart, azonban azt követő napokban újra válogathatunk a kereskedők portékái között.
A szegedi piac nyitvatartása a következőképpen alakul: október 24-én hajnal 04:00 órától egészen 18:00 óráig tart nyitva, majd 25-én, valamint 26-án 4:00 és 15:00 óra között látogathatunk el a piaci forgatagba.
Ha gyógyszerre van szükségünk, itt tudjuk beszerezni
Szeged gyógyszertári ügyeletét a Kossuth Lajos sugárúti Vasas Szent Péter Gyógyszertár látja majd el. Október 23-tól 26-ig 0.00 – 7.00, valamint 20.00 és 24.00 között tart nyitva.
A posták nyitvatartása is változik az ünnepnek köszönhetően. Október 19. és 22. között a normál napi munkarend szerint üzemelnek a postafiókok.
Csütörtökön az október 23-i ünnepnap miatt valamennyi posta zárva tart. A pihenőnapon, 24-én, a szombati nyitvatartás szerint látogathatóak a Magyar Posta fiókjai.
Mi lesz nyitva?
Az ünnepi nyitvatartás alól kivételt képezhetnek a benzinkutakon levő kisboltok, éjjel-nappali üzletek,és trafikok. Ezek október 23-án, azaz a munkaszüneti napon is nyitva tarthatnak, a tulajdonosi döntés szerint, így érdemes megnézni a környéki kisboltok nyitvatartási idejét.
