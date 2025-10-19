október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi nyitvatartás

2 órája

Figyelem! Így változik az üzletek és a piac nyitvatartása a hosszú hétvégén

Címkék#Október 23#gyógyszertár#bolt#piac#nyitvatartás

Október 18-án, szombaton általános munkarend szerinti munkanap volt. Ezen a napon kellett ledolgozni az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó pihenőnapot, amikor is a boltok, a szolgáltatók és a különböző intézmények esetében ünnepi nyitvatartás lép érvénybe. Összegyűjtöttük, mely üzletek lesznek aznap bezárva.

Kis Zoltán

Az október 23-i nemzeti ünnep közeledtével több üzlethelyiség nyitvatartási ideje módosulhat. Érdemes előre tájékozódni az adott napokon érvényes nyitvatartásokról. Mutatjuk mire érdemes odafigyelni, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe, ha a nemzeti ünnepen indulnánk el vásárolni. 

Ünnepi nyitvatartás a hosszú hétvégére
A boltok, szolgáltatók és különböző intézmények esetében ünnepi nyitvatartás lép érvénybe. Illusztáció: Shutterstock

Üzletek és kereskedelmi egységek ünnepi nyitvatartása

Október 23-án a legtöbb nagyáruház és hipermarket zárva tart, így a Lidl, Aldi, Penny, Spar és Auchan üzletei sem tartanak nyitva. 

Október 24-én, pénteken a szupermarketek szintén zárva lesznek. 

A hétvégén azonban már fellélegezhetünk, szombaton és vasárnap már a megszokott nyitvatartási rend tér vissza, pótolhatjuk az elfogyott élelmiszereket. 

A Mars téri piac nyitvatartása is változik 

A Mars téri piac nyitvatartásában az üzletekhez hasonlóan hasonlóan szintén változás várható. 

Október 23-án, csütörtökön a piac is zárva tart, azonban azt követő napokban újra válogathatunk a kereskedők portékái között. 

A szegedi piac nyitvatartása a következőképpen alakul: október 24-én hajnal 04:00 órától egészen 18:00 óráig tart nyitva, majd 25-én, valamint 26-án 4:00 és 15:00 óra között látogathatunk el a piaci forgatagba. 

Ha gyógyszerre van szükségünk, itt tudjuk beszerezni 

Szeged gyógyszertári ügyeletét a Kossuth Lajos sugárúti Vasas Szent Péter Gyógyszertár látja majd el. Október 23-tól 26-ig 0.00 – 7.00, valamint 20.00 és 24.00 között tart nyitva. 

A posták nyitvatartása is változik az ünnepnek köszönhetően. Október 19. és 22. között a normál napi munkarend szerint üzemelnek a postafiókok. 

Csütörtökön az október 23-i ünnepnap miatt valamennyi posta zárva tart. A pihenőnapon, 24-én, a szombati nyitvatartás szerint látogathatóak a Magyar Posta fiókjai.

Mi lesz nyitva?

Az ünnepi nyitvatartás alól kivételt képezhetnek a benzinkutakon levő kisboltok, éjjel-nappali üzletek,és trafikok. Ezek október 23-án, azaz a munkaszüneti napon is nyitva tarthatnak, a tulajdonosi döntés szerint, így érdemes megnézni a környéki kisboltok nyitvatartási idejét.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu