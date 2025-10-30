Ne feledd: hamarosan minden bezár, de egy hely mégis nyitva lesz Szegeden

A novemberi hónap egy munkaszüneti nappal kezdődik, habár a hosszú hétvége most elmarad, a szombati boltzár így is sokakat felkészületlenül érhet. November elseje, azaz szombat, idén is piros betűs ünnep. Ezen a napon a legtöbb üzlet zárva tart, de akadhatnak kivételek. Mutatjuk, hogyan alakul az ünnepi nyitvatartás Szegeden.

Újabb ünnepi nyitvatartás Szegeden, egy napig nem lesz bolt. Fotó: Shutterstock

Ünnepi nyitvatartás Szegeden, ezek az üzletek zárnak be

Csütörtökön és pénteken várhatóan megnő a boltok forgalma, ezért érdemes ezekre a napokra időzíteni a nagybevásárlást. A legtöbb üzlet este nyolcig vagy kilencig tart nyitva, így bőven van idő elintézni a szükséges beszerzéseket. Csütörtökön és pénteken várhatóan megnő a boltok forgalma, ezért érdemes ezekre a napokra időzíteni a nagybevásárlást. A legtöbb üzlet este nyolcig vagy kilencig tart nyitva, így bőven van idő elintézni a szükséges köröket (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Tesco, Spar). Szombaton, azaz november elsején viszont már a legtöbb üzlet zárva tart, mivel hivatalos munkaszüneti napnak számít. A szegedi plázák is bezárnak, egy napig nélkülözni kell az Árkád Szeged és a Szeged Pláza üzleteit is. Vasárnap, a Halottak napján már minden visszatér a megszokott kerékvágásba, a boltok újra kinyitnak, a szokásos vasárnapi nyitvatartás szerint.

Mi lesz nyitva november elsején Szegeden?

Ahogyan említettük, az üzletek többsége zárva tart majd, de kivételt képez a Mars téri piac, amely szombaton 13 óráig nyitva lesz, így még beszerezhetjük a temetőlátogatáshoz szükséges virágokat és mécseseket. A benzinkutak, az éjjel-nappali boltok és trafikok, a gyógyszertárak és az önálló virágboltok sem tartják magukat az ünnepi boltzárhoz Szegeden.

Szeged és környékén már javában készülnek az ünnepre. Mórahalmon a város önkormányzata, a polgárőrség, a rendészet és a rendőrség közösen készül, hogy a temetőlátogatások biztonságosan teljenek. Emellett a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. idén is megrendezi a Mindenszenteki Mécsesgyújtást, a helyszínek: Hódmezővásárhely - Katolikus Temető, Ambrózfalva, Ásotthalom, Balástya, Csanádalberti, Ferencszállás, Királyhegyes, Kövegy, Mártély, Mindszent, Mórahalom, Nagylak, Pitvaros, Pusztaszer, Szatymaz, Szeged - Belvárosi temető, Ruzsa, Székkutas, Zsombó.