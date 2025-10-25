október 25., szombat

Ház, ahol megállt az idő, gyertyák az alapítóért, álmok az égen

Tragédia, múltidézés és különleges élmények jellemezték a napot Csongrád-Csanád vármegyében. Egy urbex felfedező időkapszulára bukkant az Alföldön, gyertyát gyújtottak a Pick Szeged alapítójának emlékére, közben a kakasszéki baleset áldozataira is emlékeztek. A szegedi repülőtéren pedig gyerekkori álmok váltak valóra.

A múlt, az emlékezés és a különleges élmények találkoztak: egy időkapszulaként megmaradt házra bukkantak, gyertyát gyújtottak a sport alapítója előtt, és a repülés szerelmesei is felejthetetlen hétvégét éltek át.

Egy romos konyha, Urbex Szentes környékén
Urbex Szentes környékén - itt megállt az idő. Fotó: Felfedező / Urbex

Kádár kocka urbex Szentes környékén: minden tárgy a helyén, csak az idő telt el – galériával

Rejtélyes házra bukkant egy magyar urbex felfedező – egy igazi időkapszulára az Alföldön. A kádár kocka urbex épületben minden a helyén maradt: a vitrinben a porcelánok, a szekrényben a ruhák, a fürdőben a piperék, az ablakpárkányon pedig a megfakult szobanövények.

Minden működött, mégis négyen meghaltak, a kakasszéki tragédia megrázta az egész vármegyét

Hét évvel ezelőtt, 2018. október 25-én késő délután Kakasszéken, a vasúti átjáróban négyen veszítették életüket. Ez volt Csongrád-Csanád vármegye egyik legsúlyosabb vonatbalesete. Nem kellett volna így történnie. A fénysorompó és a félkaros sorompó is működött, a sofőrnek 45 másodpercet kellett volna várakoznia…

Gyertyagyújtással emlékezett meg a Pick Szeged 95 évesen elhunyt alapítójáról

Alapítóját gyászolja a hatvannégy éve alapított klub. 95 évesen hunyt el az OTP Bank-Pick Szeged jogelődjének, a Szegedi Előrének az alapítója, Bérczi Mihály. A klub az ő emlékére szervezett gyertyagyújtást a Pick Aréna főbejáratához szombat estére.

Gyerekkori álmok váltak valóra, egy különleges hétvége a szegedi repülőtéren – galériával, videóval

Különleges hétvégével zárták az októbert a repülés szerelmesei. A pilótaképzés iránt érdeklődők most testközelből ismerkedhettek meg a repülés világával. A helyszín a Szegedi Repülőtér volt. A kétnapos nyílt nap szimulátoros élményeket, hangárlátogatást és oktatórepüléseket is kínál.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

