Rejtélyes palackok a 4-es villamoson, kié lehet a zacskó?

Egy zacskónyi, több száz forint értékű műanyag palack utazott ma a 4-es villamoson a kecskési végállomásra. A fehér zacskó, tele üres palackokkal, már reggel óta utazhat a szegedi 4-es villamoson. Lehet, hogy már több kört is megtett a városon át.

Üres palackok utaztak a csütörtök reggel szegedi 4-es villamoson. Fotó: DM

Üres palackok a 4-es villamoson

A palackok láttán az ember elgondolkodik: vajon valaki véletlenül felejtette ott, vagy ez a 4-es új, környezetbarát lakója, aki minden egyes körrel egy kicsit közelebb kerül az újrahasznosításhoz? Több száz forintnyi palackvagyonról van szó, nem csoda, ha azóta is sokan találgatják, hová kerülhetett.

Gazdátlan zacskó a kecskési végállomáson

Lehet, hogy valaki leadta az SZKT talált tárgyak osztályán, és várja a gazdáját. Vagy talán még mindig ott utazik, csendben zötykölődve, néma tanújaként a hétköznapi sietségnek. Egy biztos: ha legközelebb felszállunk a 4-esre, érdemes körbenézni, mit rejt a járat.