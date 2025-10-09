3 órája
Rejtélyes palackok a 4-es villamoson, kié lehet a zacskó?
Rejtélyes, üres palackokkal teli zacskó utazott ma a szegedi 4-es villamoson a kecskési végállomásig. Az üres palackok már reggel óta körözhettek a városban, senki sem tudja, kié lehet.
Egy zacskónyi, több száz forint értékű műanyag palack utazott ma a 4-es villamoson a kecskési végállomásra. A fehér zacskó, tele üres palackokkal, már reggel óta utazhat a szegedi 4-es villamoson. Lehet, hogy már több kört is megtett a városon át.
Üres palackok a 4-es villamoson
A palackok láttán az ember elgondolkodik: vajon valaki véletlenül felejtette ott, vagy ez a 4-es új, környezetbarát lakója, aki minden egyes körrel egy kicsit közelebb kerül az újrahasznosításhoz? Több száz forintnyi palackvagyonról van szó, nem csoda, ha azóta is sokan találgatják, hová kerülhetett.
Gazdátlan zacskó a kecskési végállomáson
Lehet, hogy valaki leadta az SZKT talált tárgyak osztályán, és várja a gazdáját. Vagy talán még mindig ott utazik, csendben zötykölődve, néma tanújaként a hétköznapi sietségnek. Egy biztos: ha legközelebb felszállunk a 4-esre, érdemes körbenézni, mit rejt a járat.
Zöld utat kaptak a szegedi bringások, mostantól tényleg élmény lesz tekerni a városban
Alig terem most ez a rákmegelőző vitaminbomba, pedig igazi csodaszernek tartják
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szegedi hírek
- Teltház Szegeden is: már több mint 14 ezren látták a magyar filmet
- Rollerek borítják a járdákat és az utcákat Szegeden, a helyieknek elegük lett
- Egy poszt elég volt, és elszabadultak az indulatok a szegedi csapvíz miatt
- Halálos is lehet egy marék szőlő? Így támadhat a szőlőallergia
- Közel egymilliárdos eladó ingatlan vár új gazdára, mutatjuk mit lehet kapni ennyi pénzért Újszegeden – galériával