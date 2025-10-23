Itt a bizonyíték!
49 perce
Ursula von der Leyen bábja Magyar Péter
A Békemeneten különös jelenetet fotóztunk.
A Nyugati felüljáró közelében készült fotókon egy kartonból készült Magyar Péter-alak látható, amelyet Ursula von der Leyen figurája irányít zsinóron. A jelenet a Békemenet egyik feltűnő, szimbolikus eleme volt.
Élő közvetítésünket a Békemenetről itt olvashatják.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre