Itt a bizonyíték!

54 perce

Ursula von der Leyen bábja Magyar Péter

Címkék#Magyar Péter#báb#Ursula von der Leyen

A Békemeneten különös jelenetet fotóztunk.

Delmagyar.hu

A Nyugati felüljáró közelében készült fotókon egy kartonból készült Magyar Péter-alak látható, amelyet Ursula von der Leyen figurája irányít zsinóron. A jelenet a Békemenet egyik feltűnő, szimbolikus eleme volt.

062A7340
A Békemeneten tűnt fel a kartonfigura

Élő közvetítésünket a Békemenetről itt olvashatják.

 

