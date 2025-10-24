50 perce
Valami készül Hódmezővásárhelyen – több utca is teljesen megváltozik
260 millió forintból 10 utca burkolata újul meg részben, vagy teljes egészében Hódmezővásárhelyen. Az útfelújítást az önkormányzat finanszírozza.
Az útfelújítás minden évben kardinális kérdés Hódmezővásárhelyen. A város több utcájában hamarosan megkezdődnek a munkálatok, amelyeket a polgármester, Márki-Zay Péter és a kivitelezők aláírt szerződés alapján végeznek el.
Útfelújítás: Aláírták a szerződést
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a napokban írta alá a kivitelezőkkel a szerződést.
A József Attila utca, a Takács Ferenc utca, a Nyár utca – Levél utca, a külső Rárósi út 500 méteres szakasza, a Kígyó utca, az Andrássy út járdája (Lánc utcától a Szent Antalig), a Gagarin utca (Batida), a Kovács János utca, a Tulipán köz II. és a 01159 hrsz. út újul meg részben, vagy teljes hosszában.
A kivitelezők az előírtnál hamarabb végeznének
A beruházás hamarosan elkezdődik, a szerződés szerint a kivitelezőknek január közepére kell végezniük a munkával, de a kivitelezők azt nyilatkozták a szerződés aláírásakor, hogy
szándékaik szerint karácsony előtt szeretnének végezni a munkával.
Saját forrásból
A 260 millió forintos útfelújítást Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólag saját forrásból finanszírozza. Az útfelújítási munkálatokat a Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Kft., a Badado Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Colas Út Építőipari Zrt., a Hód-Beton Kft., a NORBO-ÉP Kft. és a Sándoraszfalt Útépítő Kft. nyerte el.
