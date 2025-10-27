2 órája
Tíz hónap várakozás után újra megnyílt Bordány ikonikus étterme, egy világbajnok rögtön be is tért – videóval
A település ikonikus étterme teljes körű felújításon és bővítésen esett át. A nyitás napján még egy világbajnok motorcsónak-versenyző is itt ebédelt, pacalt evett. Tíz hónap csúszás után újra megnyílt a bordányi Vadgesztenye.
Csak tíz hónapot csúszott, de október 27-én, hétfőn végre újra megnyílt a bordányi Vadgesztenye étterem. Még egy bajnok is itt pacalozott hétfőn délben.
Újra megnyílt a bordányi Vadgesztenye
2022 végi hír, hogy Bordány önkormányzata 236 millió forint támogatást nyert az Európai Uniótól és a magyar kormánytól a Vadgesztenye Étterem felújítására és bővítésére. Mire végre minden terv elkészült, minden szakhatóság engedélye megvolt és kiírhatták a közbeszerzést, már 2024 elején jártunk. Végül 2024 márciusában bezárt az étterem és elkezdődhetett a munka. Akkor azt írtuk, a munkálatok várhatóan hét hónapon át, az év végéig tartanak. Ez az időpont 2024 végére vonatkozott. A Vadgesztenye végül hosszas várakozás után, 10 hónap késéssel, hétfőn 11-kor nyitott meg.
Bordány gasztronómiai újjászületése?
Az étterem az elmúlt másfél évben teljes körű felújításon és bővítésen esett át. A beruházás keretében a település központi vendéglátóhelye új, modern konyhával és korszerű kiszolgálóhelyiségekkel várja a vendégeket.
A felújítási folyamat:
- A projekt 2024 elején indult, a kivitelezés a tervek szerint 2024 végére ért volna véget, de a munkálatok elhúzódtak.
- Az étterem működését időlegesen más helyszíneken oldották meg.
- A fejlesztés során új géppark, víz- és csatornahálózat, villamos- és gázvezetékek kerültek beépítésre, bővült a konyha alapterülete, és megújult az udvar térburkolata is.
A vendégek már nagyon várták
A vendégek már várták a nyitást. Hétfőn rántott szelet és lecsós csirkemell közül lehetett választani, a legtöbben az előbbit választották. Bár őszi szünet van, egy csapat gyerek is érkezett ebédelni, ők egy helyi focitábor résztvevői. De nem csak a környékből érkeztek menüzni, egy igazi legenda is itt járt, pacalozni érkezett barátaival Szegedről.
Világbajnok vendég az újranyitáson
Kertes János, Szeged egyik legsikeresebb sportolója, a motorcsónaksport legendás alakja. 1965 óta ő tartja az országos sebességi rekordot két hajóosztályban, az O1000-es kategóriában 132,2 kilométer/órás csúcssebességgel. Pályafutása során számos magyar bajnoki címet, valamint Európa- és világbajnoki aranyérmet is szerzett, ezzel örökre beírta nevét a magyar motoros vízi sport történetébe. A 86 éves legenda azt mondja, a környéken itt a legjobb a pacal és alig várta, hogy újra megnyisson a hely.
