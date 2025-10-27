október 27., hétfő

Szabina névnap

11°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokan várták

28 perce

Tíz hónap várakozás után újra megnyílt Bordány ikonikus étterme, egy világbajnok rögtön be is tért – videóval

Címkék#felújítás#Vadgesztenye Étterem#Bordány#Kertes János#pacal

A település ikonikus étterme teljes körű felújításon és bővítésen esett át. A nyitás napján még egy világbajnok motorcsónak-versenyző is itt ebédelt, pacalt evett. Tíz hónap csúszás után újra megnyílt a bordányi Vadgesztenye.

Arany T. János

Csak tíz hónapot csúszott, de október 27-én, hétfőn végre újra megnyílt a bordányi Vadgesztenye étterem. Még egy bajnok is itt pacalozott hétfőn délben. 

Újra megnyílt a bordányi Vadgesztenye étterem.
Újra megnyílt a bordányi Vadgesztenye étterem. A nyitás napján a világbajnok Kertes János a helyi pacalt dicsérte. Fotó: Török János

Újra megnyílt a bordányi Vadgesztenye

2022 végi hír, hogy Bordány önkormányzata 236 millió forint támogatást nyert az Európai Uniótól és a magyar kormánytól a Vadgesztenye Étterem felújítására és bővítésére. Mire végre minden terv elkészült, minden szakhatóság engedélye megvolt és kiírhatták a közbeszerzést, már 2024 elején jártunk. Végül 2024 márciusában bezárt az étterem és elkezdődhetett a munka. Akkor azt írtuk, a munkálatok várhatóan hét hónapon át, az év végéig tartanak. Ez az időpont 2024 végére vonatkozott. A Vadgesztenye végül hosszas várakozás után, 10 hónap késéssel, hétfőn 11-kor nyitott meg.

Bordány gasztronómiai újjászületése?

Az étterem az elmúlt másfél évben teljes körű felújításon és bővítésen esett át. A beruházás keretében a település központi vendéglátóhelye új, modern konyhával és korszerű kiszolgálóhelyiségekkel várja a vendégeket.

A felújítási folyamat:

  • A projekt 2024 elején indult, a kivitelezés a tervek szerint 2024 végére ért volna véget, de a munkálatok elhúzódtak.
  • Az étterem működését időlegesen más helyszíneken oldották meg.
  • A fejlesztés során új géppark, víz- és csatornahálózat, villamos- és gázvezetékek kerültek beépítésre, bővült a konyha alapterülete, és megújult az udvar térburkolata is.

A vendégek már nagyon várták

A vendégek már várták a nyitást. Hétfőn rántott szelet és lecsós csirkemell közül lehetett választani, a legtöbben az előbbit választották. Bár őszi szünet van, egy csapat gyerek is érkezett ebédelni, ők egy helyi focitábor résztvevői. De nem csak a környékből érkeztek menüzni, egy igazi legenda is itt járt, pacalozni érkezett barátaival Szegedről.

Világbajnok vendég az újranyitáson

Kertes János, Szeged egyik legsikeresebb sportolója, a motorcsónaksport legendás alakja. 1965 óta ő tartja az országos sebességi rekordot két hajóosztályban, az O1000-es kategóriában 132,2 kilométer/órás csúcssebességgel. Pályafutása során számos magyar bajnoki címet, valamint Európa- és világbajnoki aranyérmet is szerzett, ezzel örökre beírta nevét a magyar motoros vízi sport történetébe. A 86 éves legenda azt mondja, a környéken itt a legjobb a pacal és alig várta, hogy újra megnyisson a hely. 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu