Tíz hónap várakozás után újra megnyílt Bordány ikonikus étterme, egy világbajnok rögtön be is tért – videóval

Csak tíz hónapot csúszott, de október 27-én, hétfőn végre újra megnyílt a bordányi Vadgesztenye étterem. Még egy bajnok is itt pacalozott hétfőn délben.

Újra megnyílt a bordányi Vadgesztenye étterem. A nyitás napján a világbajnok Kertes János a helyi pacalt dicsérte. Fotó: Török János

2022 végi hír, hogy Bordány önkormányzata 236 millió forint támogatást nyert az Európai Uniótól és a magyar kormánytól a Vadgesztenye Étterem felújítására és bővítésére. Mire végre minden terv elkészült, minden szakhatóság engedélye megvolt és kiírhatták a közbeszerzést, már 2024 elején jártunk. Végül 2024 márciusában bezárt az étterem és elkezdődhetett a munka. Akkor azt írtuk, a munkálatok várhatóan hét hónapon át, az év végéig tartanak. Ez az időpont 2024 végére vonatkozott. A Vadgesztenye végül hosszas várakozás után, 10 hónap késéssel, hétfőn 11-kor nyitott meg.

Bordány gasztronómiai újjászületése?

Az étterem az elmúlt másfél évben teljes körű felújításon és bővítésen esett át. A beruházás keretében a település központi vendéglátóhelye új, modern konyhával és korszerű kiszolgálóhelyiségekkel várja a vendégeket.

A felújítási folyamat:

A projekt 2024 elején indult, a kivitelezés a tervek szerint 2024 végére ért volna véget, de a munkálatok elhúzódtak.

Az étterem működését időlegesen más helyszíneken oldották meg.

A fejlesztés során új géppark, víz- és csatornahálózat, villamos- és gázvezetékek kerültek beépítésre, bővült a konyha alapterülete, és megújult az udvar térburkolata is.

A vendégek már nagyon várták

A vendégek már várták a nyitást. Hétfőn rántott szelet és lecsós csirkemell közül lehetett választani, a legtöbben az előbbit választották. Bár őszi szünet van, egy csapat gyerek is érkezett ebédelni, ők egy helyi focitábor résztvevői. De nem csak a környékből érkeztek menüzni, egy igazi legenda is itt járt, pacalozni érkezett barátaival Szegedről.

Világbajnok vendég az újranyitáson

Kertes János, Szeged egyik legsikeresebb sportolója, a motorcsónaksport legendás alakja. 1965 óta ő tartja az országos sebességi rekordot két hajóosztályban, az O1000-es kategóriában 132,2 kilométer/órás csúcssebességgel. Pályafutása során számos magyar bajnoki címet, valamint Európa- és világbajnoki aranyérmet is szerzett, ezzel örökre beírta nevét a magyar motoros vízi sport történetébe. A 86 éves legenda azt mondja, a környéken itt a legjobb a pacal és alig várta, hogy újra megnyisson a hely.