30 perce
Három félárva kisgyermek édesanyja angyalszárnyat növesztett – értük rendeznek futást Vásárhelyen
Lassan 4 hónapja, hogy félárván maradtak a hódmezővásárhelyi Vágó testvérek, az ötéves Kornél, a 2,5 éves Hunor és a nemsokára 5 hónapos Grétike. Ő csak 30 napos volt, amikor elvesztette az édesanyját. A gyerekeket azóta az özvegyen maradt édesapa, Vágó Ádám neveli nagy szeretetben, helyt állva két szülő helyett. A Vágó család megsegítésére a Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány jótékonysági futást szervez november 2-án vasárnap.
Borzalmas tragédia történt a nyáron a hódmezővásárhelyi Vágó családban. Az édesanya, Vágó Bernadett, a 36 éves Dettike, egy hónappal a harmadik gyermeke születése után halt meg, agyvérzés vitte el.
A kicsik mindig kérdezgetik: Hol van anya?
Anya elment a csillagok közé. Angyalszárnyat növesztett, nem tud hazajönni többet
– ezt mondja az 5 éves Kornélnak és a 2,5 éves Hunornak az édesapjuk, amikor azt kérdezik tőle, hol van az anyukájuk. A legkisebb gyermeknek, Grétikének pedig úgy kell felnőnie, hogy nem emlékszik az anyukájára, hiszen csupán 1 hónapos volt, amikor elveszítette.
Sikított egyet és eldőlt az ágyban
Dettikének gyermekkorában is voltak migrénes fejfájásai, néhány éve pedig elesett biciklivel, és a térdműtétje után mélyvénás trombózisa lett, azóta vérhígítót kellett szednie. A fiatal anyának egy héttel a halála előtt kezdett nagyon fájni a feje, migrénre gyanakodott. A rosszulléte éjszakáján, hogy kímélje a feleségét, Ádám kelt fel Grétikéhez. Utána visszafeküdt, Dettike hozzábújt, megpuszilták egymást, a fiatalasszony megköszönte a férje segítségét. Hajnal 2 körül azonban felült az ágyban és mondta, hogy borzalmasan fáj a feje, nem tudja, meddig bírja ezt, majd sikított egyet és eldőlt az ágyban. A mentő perceken belül kiért, újraélesztették a 36 éves édesanyát, akit előbb a vásárhelyi sürgősségi osztályra vittek, ahol a műszerek nagy bajt mutattak, ezért Szegedre szállították át. Az orvostudomány azonban tehetetlen volt, Dettikét június 30-án elvitte az agyvérzés. Ádám egyedül maradt a három kisgyermekükkel, akiket családi segítséggel, azóta is példásan nevel, megküzdve a saját gyászával.
A Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány is értesült a Vágó család tragédiájáról.
Megsegítésükre november 2-án vasárnap 15 órakor jótékonysági futást szervezünk a Népkertben. A program címe: Összefut a szívünk! Sokan értesültünk arról, hogy a háromgyermekes család elveszítette az édesanyát, a vásárhelyi emberek együtt éreznek Vágóékkal. Az édesapa egyedül áll helyt minden téren. Bár a mindennapokat meg tudják oldani, szeretnénk segíteni Ádámnak a gyermekek jövője érdekében, ezért szervezzük a jótékonysági rendezvényt
– mondta Botkáné Kovács Henriett, a Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány elnöke.
Három távot indítanak, a nevezési díj 3000 forint – ezzel a Vágó családot segítik
A jótékonysági futásra az Ady Endre utca 1. szám alá várják november 2-án az érdeklődőket. A nevezési díj 3000 forint lesz. Három táv közül lehet választani, 1, 3 és 6 kilométeren indulhatnak a jelentkezők. Az 1 kilométeres távot a rekortán pályán teljesítik majd, a 3 kilométerest a Hódtó – Bagolyvár – Tesco – Tóth malom utca útvonalon, míg a 6 kilométerest a Kertváros felé. Bemelegítés Bese Katával, zenél Czuczu B. Az alapítvány a rendőrségtől kért segítséget, ők biztosítják majd a forgalmasabb részeket. A versenyen részt vevőket apró ajándékokkal, uzsonnával, meleg teával lepik meg.
További adományokat fogadunk az Alapítvány bankszámlaszámára: OTP Bank Nyrt. 11735067-23559172-00000000. Közlemény: Adomány a Vágó családnak.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Az iskola, ahol Klebelsberg is beszédet mondott, ma is a jövőt neveli Szegeden – galériával, videóval
Kulcsjátékos hiányzik a Zagrebből, de a Pick Szeged kerete sem lesz teljes