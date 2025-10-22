Három félárva kisgyermek édesanyja angyalszárnyat növesztett – értük rendeznek futást Vásárhelyen

Borzalmas tragédia történt a nyáron a hódmezővásárhelyi Vágó családban. Az édesanya, Vágó Bernadett, a 36 éves Dettike, egy hónappal a harmadik gyermeke születése után halt meg, agyvérzés vitte el.

A vásárhelyi Vágó család megsegítésére jótékonysági futást szerveznek. Fotó: A Vágó család

A kicsik mindig kérdezgetik: Hol van anya?

Anya elment a csillagok közé. Angyalszárnyat növesztett, nem tud hazajönni többet

– ezt mondja az 5 éves Kornélnak és a 2,5 éves Hunornak az édesapjuk, amikor azt kérdezik tőle, hol van az anyukájuk. A legkisebb gyermeknek, Grétikének pedig úgy kell felnőnie, hogy nem emlékszik az anyukájára, hiszen csupán 1 hónapos volt, amikor elveszítette.

Sikított egyet és eldőlt az ágyban

Dettikének gyermekkorában is voltak migrénes fejfájásai, néhány éve pedig elesett biciklivel, és a térdműtétje után mélyvénás trombózisa lett, azóta vérhígítót kellett szednie. A fiatal anyának egy héttel a halála előtt kezdett nagyon fájni a feje, migrénre gyanakodott. A rosszulléte éjszakáján, hogy kímélje a feleségét, Ádám kelt fel Grétikéhez. Utána visszafeküdt, Dettike hozzábújt, megpuszilták egymást, a fiatalasszony megköszönte a férje segítségét. Hajnal 2 körül azonban felült az ágyban és mondta, hogy borzalmasan fáj a feje, nem tudja, meddig bírja ezt, majd sikított egyet és eldőlt az ágyban. A mentő perceken belül kiért, újraélesztették a 36 éves édesanyát, akit előbb a vásárhelyi sürgősségi osztályra vittek, ahol a műszerek nagy bajt mutattak, ezért Szegedre szállították át. Az orvostudomány azonban tehetetlen volt, Dettikét június 30-án elvitte az agyvérzés. Ádám egyedül maradt a három kisgyermekükkel, akiket családi segítséggel, azóta is példásan nevel, megküzdve a saját gyászával.

A Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány is értesült a Vágó család tragédiájáról.

Megsegítésükre november 2-án vasárnap 15 órakor jótékonysági futást szervezünk a Népkertben. A program címe: Összefut a szívünk! Sokan értesültünk arról, hogy a háromgyermekes család elveszítette az édesanyát, a vásárhelyi emberek együtt éreznek Vágóékkal. Az édesapa egyedül áll helyt minden téren. Bár a mindennapokat meg tudják oldani, szeretnénk segíteni Ádámnak a gyermekek jövője érdekében, ezért szervezzük a jótékonysági rendezvényt

– mondta Botkáné Kovács Henriett, a Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány elnöke.