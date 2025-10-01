október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Roadshow

2025.10.01. 18:29

Százhatvan fiatalnak mutatták meg Szegeden, hogyan lehetnek sikeres vállalkozók

Címkék#Szegedi Szakképzési Centrum#vállalkozás#kamara

Szakképzőiskolás diákoknak beszélt a vállalkozások működéséről egy szegedi fiatal üzletember szerdán a Vedres iskolában. A Vállalkozás ismereti roadshow szegedi állomásán 160 leendő fiatal vállalkozó kapott hasznos információkat.

Timár Kriszta

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásismereti roadshowt indított. A program célja, hogy segítse a középiskolát végzett fiatalokat saját vállalkozásuk elindításában. A rendezvény szerdán Szegedre érkezett, a Vedres iskolában 160 diák kaphatott első kézből információkat arról, hogyan érdemes beindítani ezt a folyamatot. 

vállalkozó
A jövő vállalkozóinak tartottak előadást szerdán Szegeden arról, mire számíthatnak, ha belevágnak ebbe az üzleti modellbe. Fotó: Karnok Csaba

Leendő vállalkozókat segített a rendezvény

– A Szegedi Szakképzési Centrum, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum és a Szegedi Tudományegyetem azon diákjai kaptak meghívást, akik tervezik saját vállalkozás elindítását. Bár a szakképzésben tanulnak munkáltatói és vállalkozói ismereteket, most egy szintén a szakképzésben tanult vállalkozó, a Jenei Épületgépészet vezetőjének tapasztalatait hallgathatták meg arról, hogyan működik ez a gyakorlatban - mondta el Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő hangsúlyozta, fontos, hogy a középiskolát elvégzett fiatalok valódi tapasztalatokból tanuljanak. 

– Ezért hasznos a kamara, a kormány és a szakképzők összefogása ebben a programban, hiszen valódi tudást és tapasztalatokat adnak át a diákoknak fiatal, sikeres vállalkozók. Remélem, hogy Szeged és térsége még inkább a fiatal vállalkozók városa lesz, ehhez biztos, hogy ez a rendezvény is hozzá tud járulni – fogalmazott.

A helyettes államtitkár dicsérte a szakképzési rendszert

A programon részt vett Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára is. Emlékeztetett: 2020-ban jelentősen átalakult a szakképzés, mely most már mindenki számára tud karrierlehetőséget biztosítani, akár tehetséggondozásra, akár felzárkóztatásra van szüksége. 

– A diákok ösztöndíjat, a duális képzésben munkabért is kaphatnak, az okleveles technikus képzés pedig az egyetemre való bejutáshoz is utat nyit. Mindezek miatt a magyar szakképzés rendszere az elhelyezkedési irányokat tekintve az európai OECD országok között bronzérmes – sorolta. Hozzátette, a Vállalkozás ismereti roadshow-val azokat a fiatalokat segítik, akik vállalkozóként képzelik el jövőjüket. –  Ehhez segítséget, alaptőkét jelenthet a 4 millió forintos munkáshitel is – hangsúlyozta.

A kamara a továbbiakban is segíti az induló vállalkozásokat

Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról beszélt, hogy a kamarának érdeke segíteni az újonnan induló vállalkozásokat, melyek alapítóinak számos feladata van az első időszakban. – Az adminisztrációban és az első lépésekben is tudjuk támogatni őket. Ez a roadshow egyfajta kedvcsináló, mely után a hozzánk fordulók teljes mértékű támogatást kaphatnak induló vállalkozásuk kapcsán – hangsúlyozta a kamaraelnök. 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu