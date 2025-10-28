október 28., kedd

Kamu bejelentés

2 órája

A rendőrök előtt bukott le a részeg szegedi férfi a kitalált rablással

Címkék#Szegedi Járási Ügyészség#vádirat#vádlott

Valótlan bejelentés miatt emeltek vádat.

Delmagyar.hu

A vádirat szerint az ittas elkövető 2025 nyarán egy nyilvános telefonfülkéből felhívta a 112-es segélyhívót. A férfi azt állította, hogy őt korábban leütötték, és elvették 70.000 forintját. A vádlott már csak a kiérkező rendőröknek ismerte be, hogy a bejelentése teljesen valótlan volt.

Back,View,Of,Young,Man,Making,A,Call,From,Public
A rendőröknek ismerte be, hogy valótlan volt a bejelentése. Fotó: Shutterstock

A Szegedi Járási Ügyészség a férfit hatóság félrevezetésének vétségével vádolja, és vele szemben közérdekű munka kiszabását indítványozza. A vádlottak bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

