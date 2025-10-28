A rendőrök előtt bukott le a részeg szegedi férfi a kitalált rablással

A vádirat szerint az ittas elkövető 2025 nyarán egy nyilvános telefonfülkéből felhívta a 112-es segélyhívót. A férfi azt állította, hogy őt korábban leütötték, és elvették 70.000 forintját. A vádlott már csak a kiérkező rendőröknek ismerte be, hogy a bejelentése teljesen valótlan volt.

A rendőröknek ismerte be, hogy valótlan volt a bejelentése. Fotó: Shutterstock

A Szegedi Járási Ügyészség a férfit hatóság félrevezetésének vétségével vádolja, és vele szemben közérdekű munka kiszabását indítványozza. A vádlottak bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.