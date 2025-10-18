október 18., szombat

Tudományos megfejtések

26 perce

Szegeden vitatják meg a kérdést, ami az emberiséget évszázadok óta foglalkoztatja

Dr. Kiss László Széchenyi-díjas fizikus és csillagász újra Szegedre érkezik, hogy a KULT TÚRA előadássorozat keretében kalauzolja el a közönséget az univerzum titkai közé. Van-e élet a Földön kívül? – erre a kérdésre keresi a választ legújabb, tudományosan megalapozott, mégis közérthető előadásában. Mutatjuk, mikor és hol hallhatjuk tudományos megfejtéseit.

Berecz Blanka

Az emberiséget már évszázadok óta foglalkoztatja az a kérdés, hogy vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban. Erre a kérdésre próbál választ adni Dr. Kiss László Széchenyi-díjas fizikus, csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, aki „Van-e élet a Földön kívül?” című előadásával tér vissza a KULT TÚRA előadássorozat szegedi színpadára. 

Van-e élet a Földön kívül? Most kiderül.
 „Van-e élet a Földön kívül?” előadás lesz Szegeden, az Agórában. Illusztráció: Shutterstock

„Van-e élet a Földön kívül?” előadás Szegeden az Agórában

A programsorozat célja, hogy közérthető, mégis valamelyest tudományosan megalapozott formában mutassa be a legújabb kutatási eredményeket és felfedezéseket, ezáltal közelebb hozva a tudomány világát a nagyközönséghez. Dr. Kiss László ezúttal a földönkívüli élet lehetőségének kérdéskörét járja körül, kitérve az exobolygók kutatásának legújabb eredményeire, a marsi életformák felkutatására, valamint a tudományos közösség álláspontjára az UFO-jelenségekkel kapcsolatban. Az előadás betekintést nyújt a közeljövő legfontosabb űrmisszióiba, és arra is rávilágít, mikor juthatunk el odáig, hogy a tudomány kézzelfogható bizonyítékot találjon a földönkívüli élet létezésére. Az előadás október 28-án lesz, 18 óra 30 perckor kezdődik az Agórában. 

Dr. Kiss László csillagász életútja

Mindössze két kilométeren múlt, hogy Magyarországra szülessen, így lett a vajdasági Horgosról indult Kiss László a magyar tudomány egyik legkiemelkedőbb alakja. A Széchenyi-díjas fizikus, csillagász és akadémikus gyerekként még zseblámpával üzent az ég felé, ma pedig az univerzum legmélyebb titkait kutatja. A szegedi egyetemen tanult, majd Ausztráliát is megjárta, mielőtt a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója lett. Az exobolygók, vagyis a Naprendszeren túli világok kutatójaként nemcsak tudósként, hanem ismeretterjesztőként is kiemelkedik. 

