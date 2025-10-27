Mire vársz?

Észrevették már, hogy mindig, folyamatosan csak várunk valamire? A várakozás – néha csak erről szól az élet.

Várakozás az életben. Csak erről szól? Néha érdemes élvezni a jelent is. Illusztráció: Shutterstock

A várakozás mindennapjai

Nem sokat értek a gyerekekhez, de van egy, akivel egészen közeli és jó kapcsolatban vagyok. Nem sokkal volt idősebb kétévesnél, amikor megismertem. Kártékony volt, mint a legtöbb kétéves: amihez hozzányúlt, az elszakadt, elromlott, leesett, összetört, szétesett. Persze tudom, egyik sem volt szándékos, ilyen a gyerek.

Gyerek, aki mindig változik

Aztán alig vártam, hogy iskolába menjen. Hogy kicsit megkomolyodjon, hogy lehessen vele másképp beszélgetni, másképp játszani. Most, hogy már másodikba jár, még mindig csak a játék a lényeg. A játszótér – tulajdonképpen oda is költözhetne, felállíthatnánk mellé egy sátrat. Illetve ott vannak még a YouTube idióta videói, amikért most él-hal. Műsornak álcázott reklámok igénytelenül, mesterséges intelligenciával fordítva és szinkronizálva.

Még mindig csak várok

Most arra várok, hogy néhány év elteltével ezek is a múlt és a feledés homályába vesszenek, és lehessen vele még komolyabban beszélgetni. Persze akkorra már valószínűleg nem fog szóba állni velem, akkor csak a haverok számítanak majd. Akkor majd arra várok, hogy fiatal felnőtt legyen, 18–20 éves, hogy még „komolyabb” legyen. És miközben ezt írom, azt várom, hogy legyen már néhány nap amikor nem kell dolgozni. Tulajdonképpen mindannyian folyamatosan várunk valamire.

Folyton várni hülyeség

Elmondom, mi hülyeség, és mi nem az. Ez az. Mert az élet csodaszép, és minden egyes napját élvezni kell. Vagy legalábbis találni kell benne valami jót. Nekem például, ebben a nagy várakozásban, bevallom: már hiányzik az a huncut mosolyú, eleven rosszaság, aki kétévesen volt a gyerek. De nem vagyok szomorú. Mert minden napot élveztük, amit együtt töltöttünk. Talán csak azt nem, amikor a könyvekből lapokat tépett ki. De erre már alig emlékszem.