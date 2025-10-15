október 15., szerda

Szegedi hírek

2 órája

Díszpolgári végakarat kontra szegedi önkormányzat: íme a teljes igazság Varga Mátyás végakaratáról

Birtokunkba jutott a Varga Mátyás Kiállítóház ajándékozási szerződésének másolata, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a szegedi önkormányzat semmibe vette a Kossuth-díjas díszlettervező végakaratát. Varga Mátyás olyannyira szerette a házat, hogy még azt is kikötötte, hogy a parkettán csak papucsban lehet járni. Ma azonban régészek irodájaként funkcionál az épület. A múzeum megmentené a hagyatékot, de a szerződés egyértelműen fogalmaz.

Delmagyar.hu

Hosszas kutatás után lapunk birtokába jutott annak annak az ajándékozási szerződésnek a másolata, amely Varga Mátyás Kossuth-díjas díszlettervező, Kiváló Művész és Szeged városvezetése között köttetett 1987. november 9-én. Az abban foglaltakból egyértelműen kiderül, hogy a Botka László vezette szegedi önkormányzat több ponton is megszegte a szerződésben foglalt vállalásokat, amikor engedélyezte, hogy irodává alakítsák át a szegedi Varga Mátyás Kiállítóházat. A leginkább megrendítő és felkavaró az ajándékozási feltételek hetedik pontja: Varga Mátyás szívének olyan kedves volt a ház, hogy még azt is kikötötte, hogy a parketta védelmében papucsot kell használni az épületben. Végakaratával ellentétben azonban jelenleg a régészek irodája működik a kiállítóházban. 

A „jó gazda gondossága” bárki számára egyértelművé válhat, aki rápillant az önkormányzati tulajdonú Varga Mátyás kiállítóházra. A háromszintes épület sok éve már vakolatától megfosztva enyész a Bécsi körút szégyenfoltjaként. Fotó: DM

Feketén-fehéren: a szegedi önkormányzat semmibe vette az elődök vállalásait

A szerződésben az olvasható, hogy Varga Mátyás Szeged Megyei Város Tanácsának ajándékozza a Bécsi körút 11/A szám alatti, általa épített Színháztörténeti Kiállítóházat díszletterveivel, grafikáival, kerámia műveivel együtt, amelyet a Móra Ferenc Múzeum üzemeltet. Az ajándékozás feltételeit az adományozó pontokba szedte, amelyek betartását az akkori szegedi városvezetés vállalta. Az első hét pont a következő:  

  1. A timpanon lévő, bronzbetűs feliratot: „Varga Mátyás Színháztörténeti Kiállítóháza”, megváltoztatni nem lehet. 
  2. Varga Mátyás ragaszkodik ahhoz, hogy műveivel tovább bővítheti a kiállítóházat. 
  3. Az adományozó kikötése, hogy a kiállítóházban kizárólag Varga Mátyás művei lehetnek. Azokat onnan máshová helyezni nem lehet, sem másnak a munkáit oda nem tehetik be. 
  4. A kiállítóház állandó működését az adományozó és megbízottjai bármikor ellenőrizhetik. 
  5. Szeged Megyei Város Tanácsa és a Móra Ferenc Múzeum vigyáz a kiállítóház állagára és a jó gazda gondosságával rendben tartja. 
  6. A kiállítóház parkettájának védelmében papucs használata mindvégig kötelező. 
  7. A Móra Ferenc Múzeum gondoskodik arról, hogy a kiállítóház kertjében felállított kerámia szobrokat télire védőburkolattal lássa el. 

A szerződést aláírta Varga Mátyás adományozó, Szeged Megyei Város Tanácsa részéről Müller Józsefné elnökhelyettes, a Csongrád Megyei Tanács részéről Szabó G. László elnökhelyettes, valamint Trogmayer Ottó, a Móra Ferenc Múzeum akkori igazgatója. 

A Bécsi körút szégyenfoltja: omladozik Varga Mátyás öröksége

Az ajándékozási feltételek 5. pontjában említett „jó gazda gondossága” bárkinek azonnal szemet szúrhat, aki elhalad a háromszintes épület előtt. A Varga Mátyás Kiállítóház ugyanis évek óta vakolatától megfosztva enyészik a Bécsi körút vitathatatlanul legelhanyagoltabb szégyenfoltjaként. 

A kiállítóházat az elmúlt húsz évben a Varga Mátyás Színházpártoló Társaság tagjai önkéntes munkájukkal tartották életben. Ahogy elmondták, a házat hivatalosan üzemeltető Móra-múzeum a temperáló fűtésen kívül már nem biztosított sem személyi, sem tárgyi feltételeket az ott szervezett programokhoz, a kiállított anyag megtekintéséhez. 

Az igazán nagy csapás azonban akkor következett be, amikor régészeket költöztettek az épületbe, amiről még a színházpártoló önkénteseket sem tájékoztatták. Azóta már a régészek postaládája is kikerült az épület falára, ami jelzi, hogy hosszú távra rendezkedhettek be. 

Varga Mátyás hagyatékáról Kovács Ágnes színháztörténész úgy fogalmazott, hogy „ a Szabadtéri Játékok történetéről az indulásától az ezredfordulóig hiteles képet ad, de szinte a teljes huszadik századi magyar színházi életet és a filmgyártást is átöleli. A Varga Mátyás-hagyaték nem csak helyi, szegedi, de nemzeti jelentőségű érték.” Hová tűnt ez a nagy értékű hagyaték? A színházpártolók tájékoztatása szerint a kiállítóház padlásán zsúfoltak össze mindent, mert kellett a hely az irodabútoroknak. 

Az ügyet még egy markáns árnyalattal sötétebbre festi a tény, hogy Varga Mátyás 1990-ben megkapta Szeged díszpolgári címét, így a város díszpolgárának végakaratát vette semmibe a Botka László vezette szegedi önkormányzat. 

A múzeum megmentené, de a végakarat egyértelmű – a szegedi önkormányzat hallgat

Nemrég váratlan fordulatról számolt be a hagyaték sorsát szintén szívén viselő Varga Mátyás munkacsoport. Tájékoztatásuk szerint a Móra Ferenc Múzeum nyitott a párbeszédre, és már kifejezték arra vonatkozó szándékukat, hogy a Fekete Ház legújabb, tervezett kiállítási szekciójában, a „Szeged nagyjai” című tárlat részeként kapjon helyet Varga Mátyás hagyatéka. A múzeum helyi kulturális örökségek iránti elkötelezettsége egyébként új színezetet kapott, amikor a Múzeumok Őszi Éjszakáján hosszú évek zárva tartása után újra szélesre tárták a Kass Galéria kapuit a látogatók előtt. Noha a kiállítóhely nincs állandóan nyitva, a kapukon hatalmas molinók hirdetik, hogy előzetes bejelentkezés után minden nap 10 és 18 óra között látogatható. 

A Botka László vezette szegedi önkormányzat azonban még mindig hallgat, noha a nagy értékű Varga Mátyás kiállítóház tulajdonjogát a városra ruházta át az adományozó. Az ajándékozási szerződés feltételeit a város vállalta és az ingatlan tulajdonosaként jó ideje már a szegedi önkormányzat nem tartja be, ráadásul a hagyaték áthelyezése is szembe menne Varga Mátyás rögzített végakaratával. Hiszen az ajándékozási szerződésben egyértelműen fogalmazott a 2002-ben elhunyt díszpolgár: „a kiállítóházban kizárólag Varga Mátyás művei lehetnek. Azokat onnan máshová helyezni nem lehet, sem másnak a munkáit oda nem tehetik be”. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

