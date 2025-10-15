Díszpolgári végakarat kontra szegedi önkormányzat: íme a teljes igazság Varga Mátyás végakaratáról

A Bécsi körút szégyenfoltja: omladozik Varga Mátyás öröksége

Az ajándékozási feltételek 5. pontjában említett „jó gazda gondossága” bárkinek azonnal szemet szúrhat, aki elhalad a háromszintes épület előtt. A Varga Mátyás Kiállítóház ugyanis évek óta vakolatától megfosztva enyészik a Bécsi körút vitathatatlanul legelhanyagoltabb szégyenfoltjaként.

A kiállítóházat az elmúlt húsz évben a Varga Mátyás Színházpártoló Társaság tagjai önkéntes munkájukkal tartották életben. Ahogy elmondták, a házat hivatalosan üzemeltető Móra-múzeum a temperáló fűtésen kívül már nem biztosított sem személyi, sem tárgyi feltételeket az ott szervezett programokhoz, a kiállított anyag megtekintéséhez.

Az igazán nagy csapás azonban akkor következett be, amikor régészeket költöztettek az épületbe, amiről még a színházpártoló önkénteseket sem tájékoztatták. Azóta már a régészek postaládája is kikerült az épület falára, ami jelzi, hogy hosszú távra rendezkedhettek be.

Varga Mátyás hagyatékáról Kovács Ágnes színháztörténész úgy fogalmazott, hogy „ a Szabadtéri Játékok történetéről az indulásától az ezredfordulóig hiteles képet ad, de szinte a teljes huszadik századi magyar színházi életet és a filmgyártást is átöleli. A Varga Mátyás-hagyaték nem csak helyi, szegedi, de nemzeti jelentőségű érték.” Hová tűnt ez a nagy értékű hagyaték? A színházpártolók tájékoztatása szerint a kiállítóház padlásán zsúfoltak össze mindent, mert kellett a hely az irodabútoroknak.

Az ügyet még egy markáns árnyalattal sötétebbre festi a tény, hogy Varga Mátyás 1990-ben megkapta Szeged díszpolgári címét, így a város díszpolgárának végakaratát vette semmibe a Botka László vezette szegedi önkormányzat.

A múzeum megmentené, de a végakarat egyértelmű – a szegedi önkormányzat hallgat

Nemrég váratlan fordulatról számolt be a hagyaték sorsát szintén szívén viselő Varga Mátyás munkacsoport. Tájékoztatásuk szerint a Móra Ferenc Múzeum nyitott a párbeszédre, és már kifejezték arra vonatkozó szándékukat, hogy a Fekete Ház legújabb, tervezett kiállítási szekciójában, a „Szeged nagyjai” című tárlat részeként kapjon helyet Varga Mátyás hagyatéka. A múzeum helyi kulturális örökségek iránti elkötelezettsége egyébként új színezetet kapott, amikor a Múzeumok Őszi Éjszakáján hosszú évek zárva tartása után újra szélesre tárták a Kass Galéria kapuit a látogatók előtt. Noha a kiállítóhely nincs állandóan nyitva, a kapukon hatalmas molinók hirdetik, hogy előzetes bejelentkezés után minden nap 10 és 18 óra között látogatható.