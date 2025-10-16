Feketén-fehéren: így árulta el Szeged díszpolgárát

Varga Mátyás neve örökre összeforrt a színházzal, a díszlettervezői zsenialitással, a művészet és a kultúra iránti elkötelezettséggel. Ami örökségével történik Szegeden, az egyszerre felháborító és döbbenetes. Birtokunkba jutott a Varga Mátyás Kiállítóház ajándékozási szerződése, amelyből feketén-fehéren kiviláglik: a Botka László vezette szegedi önkormányzat lábbal tiporja a Kossuth-díjas Kiváló Művész végakaratát.

A Bécsi körúti ház, amelyet Varga Mátyás a városra hagyott. A díszpolgári végakarattal szemben ma már nem kiállítóhelyként, hanem irodaként működik. Fotó: DM

Cipővel tiport végakarat

Az ajándékozási szerződésben világosan rögzítették azokat a feltételeket, amelyekkel Varga Mátyás a Bécsi körúti épület tulajdonjogát a városra ruházta. A 3. pontban kimondta: a kiállítóházban kizárólag az ő művei lehetnek. „Azokat onnan máshová helyezni nem lehet, sem másnak a munkáit oda nem tehetik be.” A legmegrendítőbb azonban a 6. feltétel: Varga Mátyás még azt is kikötötte, hogy a parkettán csak papucsban szabad járni. Ennyire fontos volt számára az épület, a gyűjtemény, az örökség. Ma viszont már nem művei, hanem irodabútorok közt járnak a falak között: cipőben és közönyben. A hagyatékot a padlásra zsúfolták.

A szálak a Szegedi Városházán futnak össze

A beköltöztetett régészeket hibáztatni igazságtalan lenne: ők csak dolgoznak, ahol engedik. Hogy hol kaptak helyet, az nem rajtuk múlt. A Varga Mátyás Kiállítóház működtetője ugyan a Móra Ferenc Múzeum, de a múzeum fenntartója és a kiállítóház tulajdonosa a szegedi önkormányzat. A múzeum próbálna mentőövet dobni, de a hagyaték Fekete Házba költöztetése is szembemenne Varga Mátyás végakaratával. A szálak tehát egy helyen futnak össze: a Szegedi Városházán, ahol most is csend honol.

Reök Iván és Varga Mátyás: két örökség, egy város, nulla felelősség

A Reök-kriptához hasonlóan a Varga Mátyás Kiállítóház ügye is igazolni látszik a Botka László vezette szegedi önkormányzat kettős mércéjét. Előbbi esetében Reök Iván alakja a belvárosi palota – kiváltképp annak szíve, a patinás zöld szalon – vonatkozásában turistacsalogató városi büszkeség, a családi kripta kapcsán viszont már csak jelentéktelen átlagember a városvezetés kommunikációjában.