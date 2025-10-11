október 11., szombat

Kegyelet

1 órája

Vasajtó került a balástyai kápolnára a kegyeleti parkban

Vasajtó került a balástyai kápolnára, mert egyesek illemhelynek használták.

Munkatársunktól

Vasajtót szereltetett a balástyai önkormányzat a kegyeleti parkban lévő, eddig nyitott kápolnára, mert valaki vagy valakik rendszeresen illemhelynek használták. A temető felszámolása után ebben a kápolnában, ami egyébként Juhász Illés sírboltja is, több gránit táblát helyeztek el azért, hogy akik szerették volna felíratni a temetőben nyugvó hozzátartozójuk nevét, megtehessék. Ezt a gyakorlatot tette semmissé az, illetve azok, akik – finoman fogalmazva – nem rendeltetésszerűen használták a szent helyt. A vasajtó jeles ünnepeken lesz nyitva, és a jövőben majd a kápolnán kívül is lesz lehetőség emlékező mécsesek, koszorúk és virágok elhelyezésére.

Vasajtó került a kegyeleti parkban lévő kápolnára Balástyán. Fotó: Illin Klára

