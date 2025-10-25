Lehet, hogy épp a te kertedben áll? Hódmezővásárhely karácsonyfáját keresik!

Hódmezővásárhely karácsonyfája lehet egy vásárhelyi fenyő, most keresi az önkormányzat. Várják a nagyra nőtt fenyők tulajdonosainak jelentkezését.

A vásárhelyi önkormáényzat várja a lakossági felajánlásokat, a legnagyobb és legszebb fa lesz Vásárhely karácsonyfája. Archív fotó: Kovács Erika

Keresik, melyik fenyő lehet idén Vásárhely karácsonyfája

Az önkormányzat örömmel venné idén is egy 8-10 méter magas fenyő felajánlását, ami, kivágása után, élete utolsó momentumaként adventi díszbe öltöztetve díszítené Vásárhely főterét, majd karácsony után a rászorulókhoz kerülne tüzelőnek. A felhívásra telefonon a +36 (30) 313 4184-es telefonszámon, e-mailben a [email protected] címen lehet jelentkezni.

Minden évben kapnak felajánlást

Az előző években számos felajánlás történt, szebbnél szebb fák díszítették az ünnepi időszakban a Kossuth teret. Tavaly például a Susánban élő Balázs György és családja ajánlotta fel a fenyőjét, amit 21 évvel korábban ültettek. A fa karácsonyfaként kezdte 2003-ban, és karácsonyfaként is végezte 2024-ben.

Vásárhely karácsonyfája tavaly 9 méteres volt

A család azért döntött a fa kivágása mellett, mert a fenyő már teljesen benőtte a teret, autóval sem lehetett már nagyon elférni a 9 méter magas fa mellett. A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató (HMSZ) Zrt. dolgozói vágták ki a fát, amely az adventi időszaktól vízkeresztig pompázott Hódmezővásárhely főterén.