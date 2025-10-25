október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

13°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepre készülnek

1 órája

Lehet, hogy épp a te kertedben áll? Hódmezővásárhely karácsonyfáját keresik!

Címkék#fa#hódmezővásárhely karácsonyfa#önkormányzat

Az elmúlt évekhez hasonlóan a hódmezővásárhelyi önkormányzat idén is várja azok jelentkezését, akiknek az évtizedekkel ezelőtt ültetett fenyőfája már kinőtte a kertet, zavaró a lakóingatlan előtt, vagy más miatt szeretett fájuk kivágását fontolgatják. Lehet, hogy éppen az Ön kertjében van Hódmezővásárhely karácsonyfája?

Kovács Erika

Hódmezővásárhely karácsonyfája lehet egy vásárhelyi fenyő, most keresi az önkormányzat. Várják a nagyra nőtt fenyők tulajdonosainak jelentkezését.

Vásárhely karácsonyfája a helyére kerül egy darus kocsival.
A vásárhelyi önkormáényzat várja a lakossági felajánlásokat, a legnagyobb és legszebb fa lesz Vásárhely karácsonyfája. Archív fotó: Kovács Erika

Keresik, melyik fenyő lehet idén Vásárhely karácsonyfája

Az önkormányzat örömmel venné idén is egy 8-10 méter magas fenyő felajánlását, ami, kivágása után, élete utolsó momentumaként adventi díszbe öltöztetve díszítené Vásárhely főterét, majd karácsony után a rászorulókhoz kerülne tüzelőnek. A felhívásra telefonon a +36 (30) 313 4184-es telefonszámon, e-mailben a [email protected] címen lehet jelentkezni.

Minden évben kapnak felajánlást

Az előző években számos felajánlás történt, szebbnél szebb fák díszítették az ünnepi időszakban a Kossuth teret. Tavaly például a Susánban élő Balázs György és családja ajánlotta fel a fenyőjét, amit 21 évvel korábban ültettek. A fa karácsonyfaként kezdte 2003-ban, és karácsonyfaként is végezte 2024-ben.

Vásárhely karácsonyfája tavaly 9 méteres volt

A család azért döntött a fa kivágása mellett, mert a fenyő már teljesen benőtte a teret, autóval sem lehetett már nagyon elférni a 9 méter magas fa mellett. A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató (HMSZ) Zrt. dolgozói vágták ki a fát, amely az adventi időszaktól vízkeresztig pompázott Hódmezővásárhely főterén.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu