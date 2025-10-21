Kilencvenéves lett Vastag István, a délvidéki kitartás és derű példaképe Ásotthalmon

Ásotthalmon ünnepi hangulat uralkodott, hiszen Vastag István 90. születésnapja alkalmából gyűlt össze a település közössége, hogy köszöntse egyik legkedvesebb és legmegbecsültebb lakóját. A délvidékről származó férfit a falu már régóta szívébe zárta: 2002-ben költözött Ásotthalomra, ahol remek süteményeivel és derűs természetével hamar otthonra talált.

Vastag István 90. születésnapja Ásotthalmon: a közösség együtt ünnepelte a Pista bácsit. Fotó: Papp Renáta Facebook-oldala

Vastag István 90. születésnapja és az élet szeretete

Ha vannak nehéz sorsok, akkor a délvidéki magyaroké az. Vastag István családja is megélte a történelem viharait, háborúkat, határok átrajzolását, elválásokat és újrakezdéseket. Mégis, minden megpróbáltatás ellenére megmaradt bennük az élet szeretete és a hit abban, hogy a munkával és összetartással bármit túl lehet élni.

Délvidékről az anyaországba, egy család küzdelmes története

A háborúk jöttek-mentek körülöttük, de mindig megtalálták a módját annak, hogy talpra álljanak. Végül a család minden tagja az anyaországban telepedett le. Fiai közül István az ásotthalmi művészeti oktatás egyik alapító pedagógusa lett, aki édesapjához hasonlóan a közösségért és a kultúráért dolgozik.

A bácskai fekete földtől az ásotthalmi homokig

Pista bácsi kedves humorral idézi fel, hogyan csodálkozott meg egy rokona, amikor először meglátta az ásotthalmi kertjüket: – Nagyon szép minden – mondta –, de minek hozattad ide ezt a sok homokot? – nevetett az ünnepelt. A jó bácskai fekete földek után bizony meg kellett szokni az ásotthalmi homokot, de Vastag István és felesége nem adták fel. Ma is saját kezükkel művelik a kertet, gondozzák virágaikat és gyümölcsfáikat. Ahogy az életükben mindig, itt is a szorgalom, a kitartás és a szeretet adott erőt.

Édes élet szó szerint

A 90. születésnapon sem maradhatott el az édesség: Vastag István saját készítésű macaronokkal várta a vendégeket. Az ünnepségen barátok, ismerősök és a község vezetői is köszöntötték, köztük azok, akik az idősek napi ünnepségen már méltatták a helyi közösség legidősebb tagjait.

Isten éltesse, Pista bácsi!

– Vastag István életútja a délvidéki magyarság szívósságát és az ásotthalmi közösség befogadó erejét is szimbolizálja. Kilenc évtized tapasztalata, derűje és hite mindannyiunk számára példát mutat arra, hogyan lehet a múlt terheit mosollyal és szeretettel viselni – mondta Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere az ünnepelt köszöntésekor.