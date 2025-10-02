Konferencián mutatták be a védelmi ipar gazdasági és technológiai jelentőségét

A csütörtöki rendezvényt Bozó Tamás, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara csongrádi térségi elnöke nyitotta meg. Hangsúlyozta: a védelmi ipar Magyarország számára nem csupán gazdasági és technológiai kérdés, hanem nemzetvédelmi prioritás is. A konferencia célja az volt, hogy a gazdasági szereplők átfogó képet kapjanak a szektor helyzetéről, és párbeszéd induljon arról, hogyan tudnak a hazai cégek bekapcsolódni a folyamatokba.

A védelmi ipar fejlesztése számos terület együttműködését és fejlesztését vonzza magával. Ezért fontos, hogy a vállalkozók és az állam között összefogás alakuljon ki. Fotók: Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara

Honvédelmi fejlesztések és innovációs irányok

Az előadások során bemutatták a haderő modernizációjához kapcsolódó fejlesztéseket, beszerzési programokat és a kutatás-fejlesztés lehetőségeit. Külön hangsúlyt kapott a privát szektor jövőbeni szerepvállalása, valamint a technológiai együttműködések és az exportlehetőségek. Az eseményen innovatív ipari megoldások is bemutatkoztak, amelyek a nemzetközi gyártási tapasztalatokat ötvözik a hazai fejlesztési irányokkal.

A védelmi ipar nem csak fegyvergyártást jelent

A konferencia rávilágított arra, hogy a védelmi ipar nem kizárólag fegyvergyártást jelent. A szektor magában foglalja a logisztikát, a digitális innovációt, a gyártástechnológiát és a kutatás-fejlesztést is, ezáltal számos gazdasági szereplő számára kínál együttműködési lehetőséget. A jelenlegi nemzetközi biztonsági környezetben különösen fontos, hogy Magyarország saját védelmi képességeit fejlessze – ebben pedig az állami és a piaci szereplők összefogására egyaránt szükség van.

Gondolatébresztő állomás Csongrádon

A szakmai találkozó egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: a védelmi ipar a magyar gazdaság egyik húzóágazatává válhat. A csongrádi konferencia nemcsak információátadásra szolgált, hanem inspirációt is adott a résztvevőknek ahhoz, hogy aktív szerepet vállaljanak e stratégiai ágazat fejlődésében.