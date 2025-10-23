október 23., csütörtök

Versenyképes Járások Program

3 órája

Járdákat, utakat és buszvárót újítanak fel 168,2 millió forintból három településen

Címkék#buszváró#Versenyképes Járások Program#járdafelújítás#útfelújítás

Makó, Kiszombor és Óföldeák konzorciuma 168 millió 238 ezer 232 forint támogatást nyert. A Versenyképes Járások Programban járdákat, utat fejlesztenek, fedett buszmegállót létesítenek. A három település vezetője jó hírről számolt be, a pénz megérkezett egy elkülönített számlára

Kovács Erika

A Magyarország Kormánya tavaly év végén hirdette meg a Versenyképes Járások Programot, aminek elsődleges célja, hogy a térségben lévő települések közötti kapcsolatokat erősítse. 

A Versenyképes Járások Program most három települést segít
Szirbik Imre (balról), Farkas Éva Erzsébet és Simonné Sinkó Erika polgármesterek számoltak be arról, hogy mire költik a Versenyképes Járások Programban elnyert forrást. Fotó forrása: Makói Városi Televízió

Versenyképes Járások Program: Az alapinfrastruktúrára helyezik a hangsúlyt

–Március 6-ig nyújthattuk be településenként azokat az igényeket, amelyekhez pályázati forrást reméltünk. Makó konzorciumi partnerségre lépett Kiszomborral és Óföldeákkal, és az alapinfrastruktúra fejlesztését tűztük ki célul, összesen 168,2 millió forint értékben. A vármegyei fórum befogadta a konzorciumi igényeinket, majd ezután a minisztérium is és támogatásukról is biztosítottak bennünket. A jó hír az, hogy a források is megérkeztek – mondta a szerdai sajtótájékoztatón Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere.

8 városrészben és 4 temetőben újítják meg a járdaszakaszokat

Makó önkormányzata 146 millió 368 ezer 112 forint támogatást kapott, Kiszombor 19 millió 876 ezer 220 forintot, Óföldeák pedig 1 millió 993 ezer 900 forintot. A települések elkülönített számlákra kapták meg a forrást.

Farkas Éva Erzsébet elmondta, az Építési és Közlekedési Minisztérium október 13-án megküldte a nyilatkozatát, hogy konzorciumi tagként nem lép be, és építtetőként sem kíván eljárni a projektben.

– Ezért a közbeszerzési feladatok ellátására ajánlatot kérünk három gazdasági szereplőtől. Ha az ajánlatok beérkeztek és a szerződés megkötésre került a közbeszerzési eljárás megindítható – emelte ki a makói polgármester. Makó 8 városrészben újít fel járdákat, valamint a város négy nagy temetőjében is járdafejlesztéseket valósítanak meg.

Óföldeák fedett buszvárót épít, Kiszombor utat újít fel

Óföldeákon a jelenlegi buszváró sziget helyére fedett buszvárót létesítenek, hogy komfortosabbá tegyék azt az időt, amíg a lakosok a buszra várnak.

– Eddig is volt egy, de az ellentétes oldalon, ahol kevesebbet várakoznak a lakosok, úgyhogy az új, fedett buszmegállót frekventáltabb helyre tervezzük – mondta a sajtótájékoztatón Simonné Sinkó Erika.

– Kiszombor nagyon várt erre a lehetőségre. Az előző ciklusban 15 utcánkat aszfaltoztuk le, a folyamat most folytatódik. A lakosság nagyon árja, hogy szélesítsük és leaszfaltozzuk a Táncsics utcát a 19,8 millió forintból. Ez az összeg sajnos nem elegendő a teljes utca felújítására, a következő Versenyképes Járások Programban szeretnénk újabb forráshoz jutni a befejezéshez. Azt vállaltam, hogy 2030-ig az összes utca aszfaltos lesz Kiszomboron, ezt 4 évvel hamarabb tudom teljesíteni.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

