október 18., szombat

Lukács névnap

16°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megosztottság

27 perce

A vásárhelyi polgármester már most „beleállt” a járás 3 településének vezetőjébe

Címkék#Versenyképes Járások Program#Területfejlesztési Alap#Márki-Zay Péter

Október 15-én jelent meg a Versenyképes Járások program jövő évi felhívása. Csakúgy, mint idén, országosan jövőre is 65 milliárd forint áll a települések rendelkezésére. A Versenyképes Járások Program kapcsán a vásárhelyi járásban idén hatalmas cirkusz alakult ki. Hogy a jövő évi források kapcsán ez milyen bélyeget nyom majd a 4 település kapcsolatára, egyelőre nem lehet tudni.

Kovács Erika

Egymásra utaltság helyett együttműködés, területalapú szemlélet helyett a térségi fejlesztési szemlélet képviselete és megvalósítása – ez a Versenyképes Járások Program – áll a program leírásában. Az együttműködés nem minden járásban valósult meg.

Versenyképes Járások Program
A Versenyképes Járások Program idén is 65 milliárd forintot biztosít országosan a járásoknak. Archív fotó: Török János

Versenyképes Járások Program: A területfejlesztési Alap biztosítja a támogatást

A Versenyképes Járások Program (VJP) egy olyan új területfejlesztési kezdeményezés, amely a szokásos, településalapú fejlesztésekkel szemben a térségi együttműködéseket ösztönzi, hiszen az egyes járások több település összefogásával pályázhatnak. A 65 milliárd forinttal rendelkező program a Területfejlesztési Alapból biztosít támogatást, induláskor legalább 250 millió forintos támogatási keretet kapnak azok a járások, amelyeknek székhelye nem megyei jogú város, míg a megyei jogú város székhelyű járások 500 millió forinttal kezdhetik meg a fejlesztések tervezését.

Pribékeknek nevezte, SS-tisztekhez hasonlította a polgármestereket

A vásárhelyi járásban idén, az első Versenyképes Járások Program kapcsán nagy botrány kerekedett. Vásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas polgármestereinek első egyeztető munkamegbeszélésén Márki-Zay Péter az 500 millió forint 62,5 százalékát szerette volna Vásárhelynek, a többiek pedig az összeg 4 felé osztását javasolták. Nem történt megegyezés, de Márki-Zay Péter több posztban, videóban szidalmazta a három polgármestert, többek között pribékeknek nevezte őket, SS-tisztekhez hasonlította a polgármestertársait. Tüntetést is szervezett ellenük, végül, nemrégiben Brüsszelig ment el.

A három település vezetője megelégelte a szidalmakat, kiadtak egy közleményt. Úgy döntöttek, hogy Mártély, Mindszent és Székkutas összefogva indul a pályázaton, Hódmezővásárhely nélkül, mert „nincs szükségünk arra a mérgező és gyűlölködő politikára, amit ő képvisel”. 

Kezdődik?

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a Vásárhelyi Televízió Időben című műsora az október 15-i adásában a Versenyképes Járások Program kapcsán azt mondta, „Reménykedünk, hogy most nem az lesz, amit előre bejelentettek, hogy amit a járás összeállított, esetünkben 1 milliárd forintnyi javaslat és abból az 1-es csomag, 500 millió átment idén, jövőre a másik 500 millió pedig automatikusan kapna zöld lámpát. Mártély, Mindszent, Székkutas és a fideszes pribékek kirabolták Vásárhelyt, annyira kirabolták, hogy még a második csomagból sem tettek be semmilyen vásárhelyi fejlesztést. Ez azt jelentené, hogy bennünket jövőre is kisemmiznének.” Ennek ellentmond, hogy például a szentesi járás településeinél sem volt a Márki-Zay Péter által vizionált automatizmus, október 16-án összeültek, döntés úgy tudjuk, nem született, de a téma a források elosztása volt. Tudomásunk szerint Mártély, Mindszent, Székkutas nem ült le tárgyalni, de már az idei cirkusz után is úgy nyilatkoztak: „ Idén elállunk a Versenyképes Járások Program közös megvalósításától, jövőre pedig meglátjuk, hogy milyen ajánlat fog érkezni.” 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu