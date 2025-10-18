A vásárhelyi polgármester már most „beleállt” a járás 3 településének vezetőjébe

Egymásra utaltság helyett együttműködés, területalapú szemlélet helyett a térségi fejlesztési szemlélet képviselete és megvalósítása – ez a Versenyképes Járások Program – áll a program leírásában. Az együttműködés nem minden járásban valósult meg.

A Versenyképes Járások Program idén is 65 milliárd forintot biztosít országosan a járásoknak. Archív fotó: Török János

Versenyképes Járások Program: A területfejlesztési Alap biztosítja a támogatást

A Versenyképes Járások Program (VJP) egy olyan új területfejlesztési kezdeményezés, amely a szokásos, településalapú fejlesztésekkel szemben a térségi együttműködéseket ösztönzi, hiszen az egyes járások több település összefogásával pályázhatnak. A 65 milliárd forinttal rendelkező program a Területfejlesztési Alapból biztosít támogatást, induláskor legalább 250 millió forintos támogatási keretet kapnak azok a járások, amelyeknek székhelye nem megyei jogú város, míg a megyei jogú város székhelyű járások 500 millió forinttal kezdhetik meg a fejlesztések tervezését.

Pribékeknek nevezte, SS-tisztekhez hasonlította a polgármestereket

A vásárhelyi járásban idén, az első Versenyképes Járások Program kapcsán nagy botrány kerekedett. Vásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas polgármestereinek első egyeztető munkamegbeszélésén Márki-Zay Péter az 500 millió forint 62,5 százalékát szerette volna Vásárhelynek, a többiek pedig az összeg 4 felé osztását javasolták. Nem történt megegyezés, de Márki-Zay Péter több posztban, videóban szidalmazta a három polgármestert, többek között pribékeknek nevezte őket, SS-tisztekhez hasonlította a polgármestertársait. Tüntetést is szervezett ellenük, végül, nemrégiben Brüsszelig ment el.

A három település vezetője megelégelte a szidalmakat, kiadtak egy közleményt. Úgy döntöttek, hogy Mártély, Mindszent és Székkutas összefogva indul a pályázaton, Hódmezővásárhely nélkül, mert „nincs szükségünk arra a mérgező és gyűlölködő politikára, amit ő képvisel”.

Kezdődik?

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a Vásárhelyi Televízió Időben című műsora az október 15-i adásában a Versenyképes Járások Program kapcsán azt mondta, „Reménykedünk, hogy most nem az lesz, amit előre bejelentettek, hogy amit a járás összeállított, esetünkben 1 milliárd forintnyi javaslat és abból az 1-es csomag, 500 millió átment idén, jövőre a másik 500 millió pedig automatikusan kapna zöld lámpát. Mártély, Mindszent, Székkutas és a fideszes pribékek kirabolták Vásárhelyt, annyira kirabolták, hogy még a második csomagból sem tettek be semmilyen vásárhelyi fejlesztést. Ez azt jelentené, hogy bennünket jövőre is kisemmiznének.” Ennek ellentmond, hogy például a szentesi járás településeinél sem volt a Márki-Zay Péter által vizionált automatizmus, október 16-án összeültek, döntés úgy tudjuk, nem született, de a téma a források elosztása volt. Tudomásunk szerint Mártély, Mindszent, Székkutas nem ült le tárgyalni, de már az idei cirkusz után is úgy nyilatkoztak: „ Idén elállunk a Versenyképes Járások Program közös megvalósításától, jövőre pedig meglátjuk, hogy milyen ajánlat fog érkezni.”