1 órája

Székkutas, Mindszent, Mártély és Vásárhely: új egyezség a Versenyképes járásokban

Címkék#Márki-Zay Péter#Hódmezővásárhely#Székkutas

– A három „pribék” megérkezett Márki-Zay Péter polgármester úrhoz. Próbálkozunk újra a Versenyképes Járások Programról egyeztetni! – posztolt ki egy fotót a hosszú hétvége előtt Gémes László, Mindszent polgármestere. A képen rajta kívül Szabó Emese, Székkutas és Ambrus István, Mártély polgármestere is látható.

Kovács Erika

Mint ismeretes, hatalmas balhé kerekedett a vásárhelyi járásban a Versenyképes Járások Program 1. fordulójában. Most úgy tűnik, egyelőre jobb a helyzet.

a polgármesterek a Versenyképes járások tárgyalásán
A három "pribék" megérkezett Vásárhelyre, hogy a Versenyképe Járások Programról tárgyaljon Márki-Zay Péterrel. Fotó: Gémes László/Facebbok

Versenyképes járások: az előző körben megunták a pocskondiázást

A 3 kistelepülés polgármestere az egyeztetés után még a városházáról nem jutott ki a Kossuth térre, amikor a vásárhelyi polgármester élő videóban pocskondiázta őket, akik egyelően szerették volna elosztani az 500 millió forintot, Márki-Zay Péter viszont 62,5 százalékot kért a városának. Ez csak egy első tárgyalás volt, itt döntés nem született. A vége az lett, hogy a vásárhelyi városvezető hozzáállása miatt Mindszent, Mártély és Székkutas úgy döntött, nincs szükségünk arra a mérgező és gyűlölködő politikára, amit Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere képvisel, és a 3 település Hódmezővásárhely nélkül indult a pályázaton. Márki-Zay Péter tüntetést, aláírásgyűjtést szervezett és Brüsszelig ment el.

Költségbecslést kérnek

Most, a vásárhelyi járás 4 településének első megbeszélése a Versenyképes Járások Program 2026-os pályázatáról jobban sikerült.

– Szinte azonnal megállapodás született arról, hogy újítsuk fel a Vásárhely–Mártély–Mindszent közötti kerékpárutat. Vállaltuk, hogy felméretjük és költségbecslést kérünk. Székkutas ebbe az útvonalba nem esik bele, ezért Szabó Emese polgármester asszony azt javasolta, hogy kerüljön be a projektbe a Pusztaszéli út felújítása is, ami nagyon rossz állapotú és a Csomorkányi úthoz csatlakozik. Márki-Zay Péter ezzel szemben a Rárósi út Székkutas felőli szakaszának megújítását javasolta. Megvizsgáljuk az elképzeléseket, azok költségeit, és úgy választjuk ki, hogy mind a négy település lakói profitáljanak a programból – mondta lapunknak Gémes László.

Kis, fideszes vezetésű, Lázár János irányította településnek nevezte őket

– 2025-ben Hódmezővásárhelyt teljes egészében kihagyták a járásnak járó 500 millió forintból. Egy fillért sem kaptunk, a három kis, fideszes vezetésű, Lázár János irányította település osztotta szét maguk között. Végtelenül felháborító – mondta Márki-Zay Péter a megbeszélés másnapján közzétett videóban. Hozzátette: fél év küzdelmének eredménye, hogy a vásárhelyi járás kistelepülései most törvényes, átgondolt javaslatot tettek.
– Az első fordulóban általunk javasolt kerékpárút-fejlesztés bekerült a programba, Székkutas kapcsán még zajlik az egyeztetés, hogy mi az, ami számunkra is elfogadható. Ez nem azt jelenti, hogy Vásárhelynek egy fillért is adnak, hanem olyan projekteket választottak, amelyek a vásárhelyieknek is hasznosak – fogalmazott a polgármester.

