október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

5 órája

Uniós projekt segítségével újulnak meg Szeged villamosai

Címkék#villamos#Szeged#SZKT

Az uniós támogatással zajló Interreg CE4CE projekt keretében fejlesztenek új ajtóműködtető elektronikai rendszert a Szegeden futó Tatra villamosok számára.

Munkatársunktól

Az SZKT a projekt keretében a városban futó több mint harminc Tatra villamos ajtórendszerének elektronikájához fejleszt helyettesítő alkatrészt.

Villamos
Uniós támogatás segíti a szegedi villamosok megújulásást. Fotó: DM

Megújulnak a Szeged Tatra T6A2 és KT4D villamosai

A Tatra villamosok Szeged villamosállományának gerincét alkotják. A T6A2-eseket 1997-98-ban újonnan vásárolták, a KT4D típusú villamosokat az 1980-as években gyártották Berlin részére, majd 1992-93-ban újították fel azokat, és 2005-öt követően érkeztek Szegedre.

A villamosok ajtóműködtető elektronikus rendszerét az 1990-es években fejlesztették ki és építették be. Mára az alkatrész-utánpótlás megszűnt, ezért az ajtóvezérlő elektronika a villamos további biztonságos üzemeltetése szempontjából kritikus alkatrésszé vált. Jelenleg a prototípus tesztelése zajlik az egyik villamoson, és a járművezetők visszajelzéseit is figyelembe véve végzik el a szoftver finombeállítását. Ezt követően indul el a hardveregység sorozatgyártása.

A pilot projekt megvalósítására, amelynek a fejlesztés mellett része trolibuszváltók lecserélése Szegeden négy helyszínen az SZKT 283 ezer euró (mintegy 110 millió forint) uniós támogatást kapott

– áll a közleményben.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu