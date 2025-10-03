Uniós projekt segítségével újulnak meg Szeged villamosai

Az SZKT a projekt keretében a városban futó több mint harminc Tatra villamos ajtórendszerének elektronikájához fejleszt helyettesítő alkatrészt.

Uniós támogatás segíti a szegedi villamosok megújulásást. Fotó: DM

Megújulnak a Szeged Tatra T6A2 és KT4D villamosai

A Tatra villamosok Szeged villamosállományának gerincét alkotják. A T6A2-eseket 1997-98-ban újonnan vásárolták, a KT4D típusú villamosokat az 1980-as években gyártották Berlin részére, majd 1992-93-ban újították fel azokat, és 2005-öt követően érkeztek Szegedre.

A villamosok ajtóműködtető elektronikus rendszerét az 1990-es években fejlesztették ki és építették be. Mára az alkatrész-utánpótlás megszűnt, ezért az ajtóvezérlő elektronika a villamos további biztonságos üzemeltetése szempontjából kritikus alkatrésszé vált. Jelenleg a prototípus tesztelése zajlik az egyik villamoson, és a járművezetők visszajelzéseit is figyelembe véve végzik el a szoftver finombeállítását. Ezt követően indul el a hardveregység sorozatgyártása.

A pilot projekt megvalósítására, amelynek a fejlesztés mellett része trolibuszváltók lecserélése Szegeden négy helyszínen az SZKT 283 ezer euró (mintegy 110 millió forint) uniós támogatást kapott

– áll a közleményben.