Uniós projekt segítségével újulnak meg Szeged villamosai
Az uniós támogatással zajló Interreg CE4CE projekt keretében fejlesztenek új ajtóműködtető elektronikai rendszert a Szegeden futó Tatra villamosok számára.
Az SZKT a projekt keretében a városban futó több mint harminc Tatra villamos ajtórendszerének elektronikájához fejleszt helyettesítő alkatrészt.
Megújulnak a Szeged Tatra T6A2 és KT4D villamosai
A Tatra villamosok Szeged villamosállományának gerincét alkotják. A T6A2-eseket 1997-98-ban újonnan vásárolták, a KT4D típusú villamosokat az 1980-as években gyártották Berlin részére, majd 1992-93-ban újították fel azokat, és 2005-öt követően érkeztek Szegedre.
A villamosok ajtóműködtető elektronikus rendszerét az 1990-es években fejlesztették ki és építették be. Mára az alkatrész-utánpótlás megszűnt, ezért az ajtóvezérlő elektronika a villamos további biztonságos üzemeltetése szempontjából kritikus alkatrésszé vált. Jelenleg a prototípus tesztelése zajlik az egyik villamoson, és a járművezetők visszajelzéseit is figyelembe véve végzik el a szoftver finombeállítását. Ezt követően indul el a hardveregység sorozatgyártása.
A pilot projekt megvalósítására, amelynek a fejlesztés mellett része trolibuszváltók lecserélése Szegeden négy helyszínen az SZKT 283 ezer euró (mintegy 110 millió forint) uniós támogatást kapott
– áll a közleményben.
