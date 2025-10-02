Ne lepődj meg! Így változik a villamosközlekedés Szegeden

Az SZKT Facebook-oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a hétvégén (2025. 10. 04-05.) bizonyos villamosvonalakon pótlóbuszok fognak közlekedni.

Pótlóbuszok veszik át a villamosok helyét Szegeden. Fotó: DM

Így változik a villamosközlekedés

A változás 2025.10.04. (szombat) üzemkezdettől tervezetten 2025.10.05. (vasárnap) üzemzárásig fog tartani. A 3, 3F és 4-es villamosvonalakon Anna-kút és Vadaspark/Fonógyári út/Kecskés vágány között villamosok, Tarján ideiglenes végállomás és Dugonics tér között „3-4” jelzéssel összevont villamospótló autóbuszok közlekednek.

Az átalakulás részletes leírása az SZKT hivatalos oldalán itt megtalálható.