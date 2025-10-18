A retró újra hódít, a vintage ruhavásár Szegeden igazi meglepetéseket tartogatott – galériával, videóval

Nem volt hiábavaló megtartani nagyanyáink nercbundáit, bohém stílusú ruháit és retró kiegészítőit. Ha ezeket nem őrizzük meg, ma nem is lehetnének ennyire népszerűek a vintage ruhavásárok, ahol igazi kincsekre bukkanhatunk. Egyértelmű, hogy a retró újra hódít, ezt már az is bizonyította, mekkora tömeg volt kíváncsi a szombati ruhavásárára. Megnéztük, hogy milyen is egy a vintage ruhavásár Szegeden, a D14 lelőhelyen.

Vintage ruhavásár Szegeden, ahol a retró stílusirányzaté volt a főszerep. Fotó: Karnok Csaba.

Retró cuccokat kínált a vintage ruhavásár Szegeden

A bolt udvara igazi időkapszulává vált, ahol a 30-as évektől a 90-es évekig terjedő divatkorszakok keltek életre. Ruhák, kiegészítők, bútorok, zománctáblák és régiségek, minden, ami vintage, retró, bohém vagy diszkó. Nercbunda a nagyiktól, a 80-as évek ikonikus tréningruhái neonszínekben és matyó hímzéses otthonkák.

A vásár a vibráló színektől és a különböző absztrakt mintázatoktól volt már messziről is észrevehető. Van, ami olaszországi piacokról, más darabok lakás- vagy gyárürítésekből érkezett, és akad, amit évtizedekig egy poros padláson őriztek. A tárgyak értékét felbecsülni igen nehéz feladat, de alkudozni kötelező. Csak úgy röpködtek az összegek, a vásárlók annyit alkudtak, amennyit még nem szégyelltek.