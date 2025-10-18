október 18., szombat

A retró újra hódít, a vintage ruhavásár Szegeden igazi meglepetéseket tartogatott – galériával, videóval

A retró és a múltidézés újra divatba jött, egyre többen fedezik fel nagyanyáink gardróbjainak rejtett kincseit. A vintage ruhavásár Szegeden igazi időutazásnak bizonyult, ahol a látogatók a 30-as évektől egészen a 90-es évekig merülhettek el a divat múltjában. A D14 lelőhely udvarán a nercbunda, a hippi színek és a diszkócsillogás találkozott.

Berecz Blanka

Nem volt hiábavaló megtartani nagyanyáink nercbundáit, bohém stílusú ruháit és retró kiegészítőit. Ha ezeket nem őrizzük meg, ma nem is lehetnének ennyire népszerűek a vintage ruhavásárok, ahol igazi kincsekre bukkanhatunk. Egyértelmű, hogy a retró újra hódít, ezt már az is bizonyította, mekkora tömeg volt kíváncsi a szombati ruhavásárára. Megnéztük, hogy milyen is egy a vintage ruhavásár Szegeden, a D14 lelőhelyen. 

Vintage ruhavásár Szegeden
Vintage ruhavásár Szegeden, ahol a retró stílusirányzaté volt a főszerep. Fotó: Karnok Csaba. 

Retró cuccokat kínált a vintage ruhavásár Szegeden

A bolt udvara igazi időkapszulává vált, ahol a 30-as évektől a 90-es évekig terjedő divatkorszakok keltek életre. Ruhák, kiegészítők, bútorok, zománctáblák és régiségek, minden, ami vintage, retró, bohém vagy diszkó. Nercbunda a nagyiktól, a 80-as évek ikonikus tréningruhái neonszínekben és matyó hímzéses otthonkák. 

A vásár a vibráló színektől és a különböző absztrakt mintázatoktól volt már messziről is észrevehető. Van, ami olaszországi piacokról, más darabok lakás- vagy gyárürítésekből érkezett, és akad, amit évtizedekig egy poros padláson őriztek. A tárgyak értékét felbecsülni igen nehéz feladat, de alkudozni kötelező. Csak úgy röpködtek az összegek, a vásárlók annyit alkudtak, amennyit még nem szégyelltek.

Vintage ruhavásár Szegeden

Fotók: Karnok Csaba

Van, aki konkrét céllal érkezett

Mindenki más céllal érkezett, de egy baráti társaság például egy különleges alkalomra keresett '70-es évekbeli ruhadarabokat. Lapunknak elárulták, hogy egy '70-es éveket idéző bulira készülnek, ahová a dress code természetesen a korhű öltözet. Kezükben halomban álltak a felpróbálásra váró ruhák, és nevetve megjegyezték, ezúttal nem a visszafogott megjelenés a cél. Végül mintás darabokat és egy látványos, lila selyem férfiinget választottak. 

Már nem először jártunk a D14 lelőhelyen, nemrég a garázsvásárán jártunk, ahol többek között egy abszintos kanálra is rácsodálkoztunk. 

 

Mit takar a vintage? 

Az 1905 és 1950 között időszak öltözködési stílusok mindegyikét nevezhetjük vintage-nek. A régibb, nemesebb és ritkább, ebből fakadóan értékesebb ruhadarab és dísztárgyak gyűjtőneve. Ez a stílus nemcsak a ruházatban nyilvánulhat meg, hanem a lakberendezésben is. A bútorok, kiegészítők jellemzően fehérek vagy szürkék, minden esetben valamilyen értéket képviselnek. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

