október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiszűrik

1 órája

Tovább szigorít a Vinted, már a mesterséges intelligenciát is bevetik

Címkék#Vinted#szigorítás#ruha#Szeged#eladás

Semmi sem marad észrevétlen. Egyre gyakrabban szigorít a Vinted a platformján zajló értékesítésekkel kapcsolatban. A mesterséges intelligencia segítségével szűrik ki a szabályszegőket.

Berecz Blanka

A Vinted tovább szigorít a hamisított termékekkel szemben. A legnagyobb online piactér egyértelművé tette, hogy a nem eredeti áruk hirdetése és értékesítése nemcsak a saját szabályzataikat sérti, hanem akár polgári és büntetőjogi következményekkel is járhat. A használt dolgok piacterének célja, hogy biztonságos és átlátható környezetet teremtsen a vásárlóknak és az eladóknak egyaránt. 

vinted telefon egy nadrágban
A Vinted újra szigorít, most a hamisítványok ellen lépnek fel. Illusztráció: Shutterstock 

A Vinted platformon nincs helye hamisítványnak

A Vinted termékeredetiségi szabályzata kimondja, hogy minden tag saját felelőssége a kizárólag hiteles, eredeti termékek meghirdetése. A vállalat külön figyelmeztet arra, hogy a hirdetésben szereplő márka, logó csak akkor használható, ha az adott termék valóban a gyártótól származik és az engedélyezte a terméket. 

Tilos olyan kifejezések használata is, mint például „Dior inspirálta” vagy „olyan, mint a Nike”, mert ezek megtévesztők lehetnek a vásárlók számára.

Amennyiben egy eladó nem tudja igazolni a termék eredetiségét, vagy maga is kételkedik benne, a hirdetést tilos feltölteni. 

Az eladó felelősséget vállal azért is, hogy a csomag feladása előtt megőrizze a termék eredetiségét igazoló dokumentumokat, például számlát vagy hivatalos nyugtát. 

Így bizonyítható a termék eredetisége

A platform azt javasolja az eladóknak, hogy minél több fényképet töltsenek fel a termék részleteiről. Annak márkajelzéséről, a varrásokról, mintákról, az ápolási címkéről, a dátumkódról vagy a hitelesítési címkéről, valamint az eredeti csomagolásról. Ezek hiányában a hirdetést a rendszer elrejtheti, vagy véglegesen törölheti. 

A hamis termékeket árusító felhasználó fiókját a Vinted azonnal felfüggeszti, ismételt szabályszegés miatt pedig végleg megszünteti. 

Mesterséges intelligencia segít a hamisítványok kiszűrésében 

A vállalat nemcsak moderátorokkal, de a mesterséges intelligencia segítségével is figyeli a feltöltött hirdetések eredetiségét. Felismerik az illegális vagy gyanús termékeket, szükség esetén moderátori vizsgálatot indítanak. 

A Vinted márkatulajdonosokkal, hamisítás elleni szervezetekkel és bűnüldöző hatóságokkal is együttműködik, annak érdekében, hogy fellépjen a jogsértők ellen. 

A Vinted célja, hogy az online piactér olyan hely maradjon, ahol a tagok biztonságosan vásárolhatnak és eladhatnak, miközben tiszteletben tartják mások szellemi tulajdonát. 

Nemrég számoltunk be arról, hogy egy bizonyos értékhatár felett az interneten eladott használt holmik után adózni kell. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint ugyanis az eladásból származó bevétel jövedelemnek minősülhet. A Vinted platformon való értékesítést szigorítják. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu