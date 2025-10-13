1 órája
Tovább szigorít a Vinted, már a mesterséges intelligenciát is bevetik
Semmi sem marad észrevétlen. Egyre gyakrabban szigorít a Vinted a platformján zajló értékesítésekkel kapcsolatban. A mesterséges intelligencia segítségével szűrik ki a szabályszegőket.
A Vinted tovább szigorít a hamisított termékekkel szemben. A legnagyobb online piactér egyértelművé tette, hogy a nem eredeti áruk hirdetése és értékesítése nemcsak a saját szabályzataikat sérti, hanem akár polgári és büntetőjogi következményekkel is járhat. A használt dolgok piacterének célja, hogy biztonságos és átlátható környezetet teremtsen a vásárlóknak és az eladóknak egyaránt.
A Vinted platformon nincs helye hamisítványnak
A Vinted termékeredetiségi szabályzata kimondja, hogy minden tag saját felelőssége a kizárólag hiteles, eredeti termékek meghirdetése. A vállalat külön figyelmeztet arra, hogy a hirdetésben szereplő márka, logó csak akkor használható, ha az adott termék valóban a gyártótól származik és az engedélyezte a terméket.
Tilos olyan kifejezések használata is, mint például „Dior inspirálta” vagy „olyan, mint a Nike”, mert ezek megtévesztők lehetnek a vásárlók számára.
Amennyiben egy eladó nem tudja igazolni a termék eredetiségét, vagy maga is kételkedik benne, a hirdetést tilos feltölteni.
Az eladó felelősséget vállal azért is, hogy a csomag feladása előtt megőrizze a termék eredetiségét igazoló dokumentumokat, például számlát vagy hivatalos nyugtát.
Így bizonyítható a termék eredetisége
A platform azt javasolja az eladóknak, hogy minél több fényképet töltsenek fel a termék részleteiről. Annak márkajelzéséről, a varrásokról, mintákról, az ápolási címkéről, a dátumkódról vagy a hitelesítési címkéről, valamint az eredeti csomagolásról. Ezek hiányában a hirdetést a rendszer elrejtheti, vagy véglegesen törölheti.
A hamis termékeket árusító felhasználó fiókját a Vinted azonnal felfüggeszti, ismételt szabályszegés miatt pedig végleg megszünteti.
Mesterséges intelligencia segít a hamisítványok kiszűrésében
A vállalat nemcsak moderátorokkal, de a mesterséges intelligencia segítségével is figyeli a feltöltött hirdetések eredetiségét. Felismerik az illegális vagy gyanús termékeket, szükség esetén moderátori vizsgálatot indítanak.
A Vinted márkatulajdonosokkal, hamisítás elleni szervezetekkel és bűnüldöző hatóságokkal is együttműködik, annak érdekében, hogy fellépjen a jogsértők ellen.
A Vinted célja, hogy az online piactér olyan hely maradjon, ahol a tagok biztonságosan vásárolhatnak és eladhatnak, miközben tiszteletben tartják mások szellemi tulajdonát.
Nemrég számoltunk be arról, hogy egy bizonyos értékhatár felett az interneten eladott használt holmik után adózni kell. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint ugyanis az eladásból származó bevétel jövedelemnek minősülhet. A Vinted platformon való értékesítést szigorítják.
