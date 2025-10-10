október 10., péntek

Szegedi hírek

28 perce

Zöldenergia, profit, túlélés: Egy asztalhoz ülnek a céges nagyágyúk a tudósokkal

Címkék#zöldenergia#JATE Klub#kerekasztal-beszélgetés#tudomány#klímaválság#Szegedi Tudmányegyetem#ipar#fenntarthatóság

Hogyan lehet versenyképesnek maradni egy haldokló bolygón? Az SZTE Virtus Klubban nem félnek feltenni a kényelmetlen kérdéseket sem, miközben zöldenergiáról, karbonlábnyomról és jövőformáló innovációkról diskurálnak élőben nagyágyú cégvezetők és kutatók otóber 15-én a JATE Klubban.

Delmagyar.hu

A tudományos és az ipari szférát kapcsolja össze a Szegedi Tudományegyetem friss beszélgetéssorozata, amelynek a JATE Klub ad otthont. Az SZTE Virtus Klub október 15-ei rendezvényének témája korunk legégetőbb problémáinak – mint a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés – egyik kulcskérdését, a zöldenergia témáját járja körül olyan cégóriások vezetőinek megszólaltatásával, mint a KÉSZ csoport vagy a SZETÁV. 

Virtus Klub
A zöldenergia nem jövőkép, hanem sürgető valóság: az SZTE Virtus Klubban erről beszélgettek a tudomány és az ipar képviselői. Illusztráció: 

Fenntarthatóság élesben: labortól a gyárig

A klímaválság okán az ipari szféra egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan lehet egyszerre növekedni, versenyképesnek maradni, de közben nem ütni több szöget a bolygó koporsójába. A válasz nem egyetlen képlet, hanem egy bonyolult egyenlet. Ebbe az egyenletbe nyerhetnek bepillantást az SZTE Virtus Klub résztvevői. A karbonlábnyom-csökkentés, a zöldenergia és az energiatárolás témái kerülnek fókuszba: milyen új technológiák és kutatási irányok segíthetik mindezt? Hogyan járulhat hozzá a tudomány az ipar zöld átállásához, és miként lehet a laborból a gyakorlatba átültetni az innovációkat?

Az est moderátoraként Janáky Csaba, a Szegedi Tudományegyetem kutatója, a Greennovation Center alapító igazgatója beszélget Varga Mihállyal, a KÉSZ csoport vezérigazgatójával, Kóbor Balázzsal, a SZETÁV ügyvezető igazgatójával és Mátyás Dénessel, az SZTE fenntarthatóságért felelős igazgató-helyettesével. 

Az október 15-én 17 órakor kezdődő eseményen a közönségnek is lehetősége nyílik majd kérdéseket feltenni a kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek, így az érdeklődők a diskurzus aktív részeseivé válhatnak. A részvétel igyenes, csupán regisztrálni kell, amit itt lehet megtenni. 

Virtus Klub: ahol tudomány és ipar kéz a kézben jár

A Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központja (IKIKK) idén ősszel indította útjára az SZTE Virtus Klub beszélgetés-sorozatot, amely nem konferencia és nem workshop. Sokkal inkább egy olyan inspiráló tér, ahol a kutatók, a hallgatók, az érdeklődők és ipari szereplők kötetlenül beszélgethetnek. 

– Terveink szerint a Virtus Klub felgyorsítja majd az egyetemi kutatási eredmények gyakorlati alkalmazását, platformot biztosít az ipari igények közvetlen közlésére, ösztönzi a kutató-hallgatói innovációt, valamint elősegíti hosszú távú kutatás-fejlesztési kooperációk kialakulását – mondta Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, az IKIKK szakmai vezetője.

 

Szegedi hírek

