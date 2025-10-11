Két ismert márka termékét is visszahívták a boltokból, ezeket semmiképp ne fogyassza el!

Az NKFH két termék visszahívásáról is tájékoztatást adott. A Müller egyik gyermekgrízjében találtak idegen anyagot, míg az Argentínából származó teában határétéket meghaladó növényvédő-szert mutattak ki.

Két termék visszahívásáról is tájékoztatást adott az NKFH. Illusztráció: Shutterstock

Visszahívás: idegen anyag miatt hívta vissza egyik termékét a Müller

A Müller Drogéria Magyarország Bt. visszahívta az 500 grammos Himmeltau Gyermekgríz mézzel elnevezésű terméket idegen anyag jelenléte miatt – közölte a a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Müller a hatóságokkal együtt működve megettte a szükséges intézkedéseket. Levették a polcról a terméket, illetve gondoskodtak a tétel forgalomból kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásról. A visszahívás az 500 grammos, 2026. július 2-i minőségmegőrzési idejű, RA25006601 azonosítójú terméket érinti. A hatóság arra kér mindenkit, hogy senki ne fogyassza el a terméket.

Növényvédőszer miatt hívtak vissza egy Argentínából származó teát

Az NKFH azt is közölte, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalmat mutattak ki egy Argentínából származó Yerba Maté teában. A problémás termék egy cseh forgalmazón keresztül Magyarországra is bekerült. Az NKFH azonnal felvette a kapcsolatot az érintett forgalmazóval, aki a szükséges intézkedéseket azonnal megkezdte. A Kamlesh Kft. visszahívta a kifogásolt terméket a fogyasztóktól. A hatóság figyelemmel kíséri a folyamatot, valamint a termékek megsemmisítését vagy elszállítását.