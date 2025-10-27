Buja zölddé vált a kéktói puszta egy része – kiderült, hogyan segítette ezt 9 gazda – videóval

Vizet a tájba! – ez lehet az egyik válaszlépés az Alföld elsivatagosodásának megelőzésére.

Hódmezővásárhely külterületén, 9 kéktói gazda 250 hektár területet ajánlott fel a Vizet a tájba programnak. Kucsora Péter mutatta, a második elárasztás szeptemberben történt. Már a színén is jól látszik, melyik terület kapott vizet. Fotó: Kovács Erika

Ma már csak a nevében Kéktó a Kéktó

Hódmezővásárhely külterületén, Kéktón jártunk, a Kucsora birtokon. Ez a terület egészen az 1800-as évek végéig összefüggő, illetve kisebb-nagyobb öblözetekkel rendelkező vízfelület volt. Akkor még több éren keresztül kapcsolódott a Tiszához, ami minden áradáskor táplálta, illetve frissítette a Kéktó vizét. A Kéktó ma már csak a nevében maradt Kéktó.

– A mi családunk 1987 óta gazdálkodik Kéktó-Ráróson, azóta figyeljük, hogyan változik a természet. Az elmondások szerint a Kéktó közepén az 1950-es évekig egy ötlépcsős tanya állt, aminek tulajdonosai még gyakran tutajjal közlekedtek a Rárósi útig, mert időről időre elöntötte a víz a tanya környékét. Még az én gyermekkoromban is két-három évente jókora víz állt Kéktón. Azóta óriásit változott a klíma, az utóbbi négy évben pedig hatalmas az aszály. Idén is csak 250 milliméter körüli csapadék hullott, ami nagyon elmarad az elvárt 600-650 millimétertől – mondta Kucsora Péter, a Kéktói Ménes egyik tulajdonosa. A víz hiánya a Kéktó élővilágát is megváltoztatta.

Vizet a tájba! – mintaként szolgáló területek alakultak ki

– 2022-ben olyan mértékű volt az aszály, hogy az Alföldön a napraforgótermés harmadára csökkent, a kukorica pedig gyakorlatilag lenullázódott. Gazdatársaimmal országszerte gondolkodtunk, hogy mit lehetne tenni. A szakemberek is arra a megállapításra jutottak, hogy nincs más lehetőség, mint a víz tájba juttatása és ott tartása. 2025 év elején alakult meg az aszályvédelmi törzs, majd meghirdették a Vizet a tájba programot. Azóta több helyen mintaként szolgáló területek alakultak ki, úgy mint itt, Kéktóban is – említette meg Kucsora Péter, aki a helyi gazdatársaival együtt két éve kezdett egyeztetésbe az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal, illetve 2025-ben az Országos Vízügyi Főigazgatósággal is.

Több ezer béka kuruttyolt a vízzel borított területeken

– Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár, az aszályvédelmi törzs vezetője is teljes mértékben mellénk állt, aki két alkalommal járt a Kéktói területen is. Itt, Hódmezővásárhely külterületén, 9 gazdálkodó ajánlotta fel vízmegtartásra a területét 14 parcellában, mintegy 250 hektár területen. Ezek egy részét, két ütemben, augusztusban és szeptemberben már elárasztották. Nem volt egyszerű idejuttatni a vizet, de szerencsére az Ativizig szakemberei megoldották. Már érezzük a pozitív hatását. Gyakorlatilag tíz nap alatt buja zölddé vált az elárasztott terület. Azonnal megjelentek azok a vízinövények, amelyek egykor a Kéktóban jellemzőek voltak. Az állatvilág is színesedett, sok faj visszatelepült. Több ezer béka kuruttyolt esténként. Ez hatalmas élmény volt, utoljára gyermekkoromban hallottam ilyen „kórust”. Jöttek a kócsagok, a cankók, bíbicek. A ragadozómadarak, például ölyvek és héják is nagyobb számban voltak jelen, több parlagi sast is láttunk. A récék is idetelepültek, átvonulóban pedig vadludakat és darvakat is láttunk már. Az őzek is újra jól érzik itt magukat – sorolta Kucsora Péter, aki arról is beszámolt, hogy a hőfokon is érezhető volt a víz hatása.