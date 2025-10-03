október 3., péntek

Rekordmennyiségű vízpótlás érkezett egy horgásztóba, amelynek medrében már dinnyét is termeltek

Címkék#falu#horgásztó#vízpótlás

Egy méternyit emelkedett a kiszombori Vályogos tó szintje az őszi feltöltésnek köszönhetően. A vízpótlás várhatóan tavaszig elég lesz.

Szabó Imre

– Eddig soha nem látott mennyiségű, 70 ezer köbméternyi vizet kapott a napokban a Vályogos tó – tudtuk meg Kiszombor polgármesterétől, Szirbik Imrétől. Ez nem az első csapadékhelyettesítés volt; a helyi horgászegyesület és az önkormányzat összefogásával korábban is sikerült feltölteni. Legutóbb, idén márciusban a vízpótlás 6 kilométerről, az úgynevezett Csipkési csatornán keresztül érkezett a falu határában lévő állóvízhez. Eredetileg egy jóval hosszabb útra volt szüksége. 

vízpótlásra volt szüksége a nádas tónak
A vízpótlás időnként kell a Vályogosnak. Fotó: Török János

Egyszer dinnye termett a medrében

A Vályogos eredetileg záportározó céljára létesült, végül azonban kirándulók, horgászok kedvelt célpontjává vált. Az elmúlt évtizedekben is előfordult olykor, hogy kiszáradt. Volt, amikor dinnyét termesztettek a medrében. 

Legutóbb két éve volt ilyen probléma a megszokottnál melegebb, csapadékszegény időjárás miatt. Akkor lapunk is drámai képeket közölt a horgásztó vizét vesztett, száraz mederéről. Ezt követően döntötték el az érintettek először, hogy amikor kell, gondoskodnak a hiányzó csapadék pótlásáról. Szirbik Imre polgármester már márciusban is úgy számolt, hogy ősszel ismét szükség lesz rá

A vízpótlás központi támogatással jött

A feltöltéssel a szint nagyjából egy métert emelkedett. Szükség volt a pótlásra, mert őszre a víz olyan kevés volt már a Vályogosban, hogy néhol szigetek emelkedtek ki belőle. A falu első embere szerint így most már akkor is lesz benne elég tavaszig, ha a tél csapadékszegény lesz. A mostani pótlás ráadásul igazából pénzbe sem került: a tó víztározóként, központi támogatással kapta.

