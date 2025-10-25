október 25., szombat

Tragédia

1 órája

Minden működött, mégis négyen meghaltak, a kakasszéki tragédia megrázta az egész vármegyét

Címkék#Kakasszéken#kakasszéki vonatbaleset#évforduló

Hét évvel ezelőtt, 2018. október 25-én késő délután Kakasszéken, a vasúti átjáróban négyen veszítették életüket. Ez volt Csongrád-Csanád vármegye egyik legsúlyosabb vonatbalesete. Nem kellett volna így történnie. A fénysorompó és a félkaros sorompó is működött, a sofőrnek 45 másodpercet kellett volna várakoznia…

Kovács Erika

A kakasszéki vonatbaleset áldozatai között két 18 éves fiú is volt.

vonatbaleset Kakasszék
A hét évvel ezelőtti vonatbalesetben négyen vesztették életüket, köztük két 18 éves fiú, akik jó barátok voltak. Archív fotó: Török János

A kórházban jártak látogatóban, hazafelé tartottak

A Székkutashoz tartozó Kakasszéken, a vasúti átjáróban történt a baleset. A személyautó Orosháza felől érkezett, a vonat pedig Székkutas irányából.

A személygépkocsiban négyen ültek, elöl egy szülőpár, hátul két 18 éves fiú, a házaspár ikerlányainak udvarlói, jó barátok. Orosházán jártak a kórházban, az ikerlányokat látogatták meg, akik a fül-orr-gégészeten feküdtek. A sofőr a közelebbi utat választotta, a régi 47-est, a Vásárhelyi utat, amit Orosháza határától talán 3 kilométerre vasúti átjáró keresztez, a Szeged-Békéscsaba vonal. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti berendezések, a fénysorompó és a félkaros sorompó is működött azon az estén.

Kakasszéki vonatbaleset: mind a négyen szörnyethaltak, esélyük sem volt

Aki járt már arra, tudja, hogy a kakasszéki vasúti átjáró előtt egy nagy kanyar található, ahol a járművezetők csökkentik a sebességüket és elegendő a távolság, hogy biztonsággal megálljanak, ha pirosra vált a fénysorompó. A sofőr azonban azon a hét évvel ezelőtti délutánon úgy döntött, hogy nem áll meg. Hogy miért, ez már sohasem derül ki. 

A vezető egyik barátja szerint a fáradtság miatt hozhatta meg ezt a végzetes döntést. Tovább hajtott, kikerülte a félkaros sorompót, de a sínpáron már nem jutott át a gépkocsi, mert a manőver miatt vesztett a sebességéből. A Székkutasról érkező vonat telibe kapta a járművet és 200 méteren át maga előtt tolta a roncs egyik felét. A másik a baleset helyszínétől 10 méterre az árokban landolt. Az autóban ülők valamennyien azonnal szörnyet haltak. Mind a négyen, a szülőpár és a két fiú is hódmezővásárhelyi lakosok voltak. Az ikerlányok egyszerre veszítették el szüleiket és szerelmeiket.

Negyvenöt másodpercet kellett volna várni...

A baleset másnapján lemértük: a vasúti átjáróban attól kezdődően, hogy a fénysorompó pirosra váltott, a félkart leengedték, a vonat elrobogott, a félkaros sorompó felemelkedett, majd a fénysorompó pirosról fehérre váltott összesen 45 másodpercig tartott. Ennyit kellett volna várni.

A fiúk, akiknek a temetésén lapunk is jelen volt, idén lettek volna 25 évesek. Szüleik és barátaik máig kijárnak a kakasszéki átjáróhoz, ahol fejfa jelzi, hogy itt vesztette életét a két barát, Ricsi és Milán.

