Kiteszik és eltűnik

1 órája

Ezért nincs mindig WC-papír a vásárhelyi kórházban – Kallai Árpád elárulta az okát

A kormány javítani kívánja a kórházi higiéniát. Ezért 2026. január 1-jétől a kézmosószereket és a WC-papírokat központilag szerzik be az állami fenntartású kórházaknak.

Kovács Erika

Az utóbbi időkben sok panasz érkezett arra, hogy a kórházi betegforgalom számára nyitott mosdókban sokszor hiányzik a WC-papír és a kézmosószer. A központi beszerzés feladatát a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kapja.

WC-papír közeli
Van, hogy hiányzik a WC-papír a kórházi mosdókból. Vásárhelyen is előfordul, de nem azért mert nincs rá pénze a kórháznak. Egyszerűen azért, mert eltűnik. Képünk illusztráció

WC-papír: Hogy oldják meg, hogy mindig kéznél legyen?

Hétfőn a WC-papír, újságírói kérdésre, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum és a Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központ együttműködési megállapodásának aláírására szervezett sajtótájékoztatón is szóba került.

A vásárhelyi média munkatársa arra volt kíváncsi, hogyan kívánják a Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központban megoldani, hogy mindig legyen WC-papír és folyékony szappan a mosdókban.

Sok gurigát meglovasítanak

– Kirakjuk a mosdóba és reméljük, hogy nem viszik el gurigástól – válaszolta Kallai Árpád, a Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója. Hozzátette, a január 1-jétől életbe lépő rendelkezés ráerősít annak a fontosságára, hogy az egészségügyi intézmények betegei és hozzátartozóik még nagyobb rendet és magasabb komfortszintet találjanak az intézményekben.

A céljuk, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak

– Nem azért nincs WC-papír egy-egy mosdóban, mert nincs rá pénz, vagy nincs raktáron. Kirakjuk és eltűnik. Ezért nincs. Ez egy olyan dolog, amin nem tudunk változtatni. De igyekszünk a jövőben is odafigyelni erre a területre és minden jogszabálynak megfelelni – mondta Kallai Árpád.

