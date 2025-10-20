1 órája
Ezért nincs mindig WC-papír a vásárhelyi kórházban – Kallai Árpád elárulta az okát
A kormány javítani kívánja a kórházi higiéniát. Ezért 2026. január 1-jétől a kézmosószereket és a WC-papírokat központilag szerzik be az állami fenntartású kórházaknak.
Az utóbbi időkben sok panasz érkezett arra, hogy a kórházi betegforgalom számára nyitott mosdókban sokszor hiányzik a WC-papír és a kézmosószer. A központi beszerzés feladatát a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kapja.
WC-papír: Hogy oldják meg, hogy mindig kéznél legyen?
Hétfőn a WC-papír, újságírói kérdésre, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum és a Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központ együttműködési megállapodásának aláírására szervezett sajtótájékoztatón is szóba került.
A vásárhelyi média munkatársa arra volt kíváncsi, hogyan kívánják a Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központban megoldani, hogy mindig legyen WC-papír és folyékony szappan a mosdókban.
Sok gurigát meglovasítanak
– Kirakjuk a mosdóba és reméljük, hogy nem viszik el gurigástól – válaszolta Kallai Árpád, a Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója. Hozzátette, a január 1-jétől életbe lépő rendelkezés ráerősít annak a fontosságára, hogy az egészségügyi intézmények betegei és hozzátartozóik még nagyobb rendet és magasabb komfortszintet találjanak az intézményekben.
A céljuk, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak
– Nem azért nincs WC-papír egy-egy mosdóban, mert nincs rá pénz, vagy nincs raktáron. Kirakjuk és eltűnik. Ezért nincs. Ez egy olyan dolog, amin nem tudunk változtatni. De igyekszünk a jövőben is odafigyelni erre a területre és minden jogszabálynak megfelelni – mondta Kallai Árpád.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Külföldön is húsos a farsangi lakomaIgazán különleges ételeket készítenek egyes országokban ilyenkor, ezekből mutatunk most néhány receptet.
Így próbálják vonzóbbá tenni az egészségügyi pályát Hódmezővásárhelyen