Majd amikor a karma lecsap a WC-papír tolvajokra...

Egy sajtótájékoztatón a vásárhelyi kórház főigazgatóját is megkérdezték, hogyan tervezik megoldani, hogy január 1-től mindig legyen WC-papír és folyékony szappan a mosdókban. A főigazgató azt válaszolta: nem azért nincs olykor WC-papír a mosdóban, mert nincs pénze rá a kórháznak, vagy mert elfogyott a raktárból. Ha kiteszik, sokszor lába kél a teljes gurigának. Magyarul: ellopják valakik...

Még a WC ülőkéjét is elvitték, nemhogy a WC-papírt

Látogatóként megfordultam már olyan kórházban, ahol hiányzott még a WC-ülőke is. Egy ottani ápolónő elárulta: náluk nemcsak WC-papírt lopnak egyesek, hanem többször is elvitték már bizonyos betegek rokonai az ülőkét, sőt olyan is előfordult, hogy a csapot is leszerelték a kórházi mosdóból. A mosdókagylót talán csak azért nem, mert a mérete miatt már tényleg feltűnő lett volna, ha valaki magával viszi...

WC-papír: gurigástól viszik haza a kórházakból egyesek. Illusztráció: Shutterstock

Áruházi mosdókból is lopnak

Nemcsak a kórházakból lopják a WC-papírt, hanem a hipermarketek WC-iből is. Magam is láttam már tajtékzó takarítónőt, aki felháborodottan adta a mosdóban lévők tudtára, hogy alig egy órája rakott ki WC-papírt, és már üres a guriga.

Sőt, hallottam is a szomszéd fülke magányában olyat, hogy a guriga csak pörög, görög, aztán vélhetően a szomszédos kis helyiségben lévő hölgy a táskájába gyömöszölte.

Aranyra bezzeg telt

Nem hinném, hogy a legszegényebbek, a rászorulók tennének ilyet. Láttam is az említett nőt, aki „capcarázta” a WC-papírt, hiszen egyszerre léptünk ki a fülkékből. Amennyi aranygyűrű volt az ujján, az egyikből évekig futotta volna toalettpapírra.

Azt kívánom az ilyen ügyeskedőknek, ha a szükség úgy hozza, hogy igénybe kell venniük egy kórházi vagy áruházi mosdót, maradjanak papír nélkül, hogy megtapasztalják, milyen sz... érzés, ha valaki ellopja a gurigát, és nincs papír.