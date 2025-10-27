1 órája
Ismét elindul a zsombói Wesselényi Népfőiskola: színes előadásokkal kezdődik a 44. tanév
A tudomány, az egészség, a történelem és a jövő technológiái egyaránt helyet kapnak eben a programban. A tudás és a közösség ünnepe idén is folytatódik: november 3-án kezdetét veszi a Wesselényi Népfőiskola 2025–2026-os tanéve, amely a 44. a sorban.
Ismét Wesselényi Népfőiskola Zsombón! A hagyományos népfőiskolai előadássorozat évtizedek óta a helyi közösségi élet egyik legfontosabb szellemi találkozóhelye, ahol a szakértelem, a kíváncsiság és a közösségi tanulás találkozik.
Novembertől márciusig tart a Wesselényi Népfőiskola Zsombón
A program november 3-án indul, ahol Braunné Szollár Kitti a gazdálkodási napló vezetésének szabályait ismerteti, míg Négyökrűné Juhász Mária az integrált növényvédelem és az élelmiszerbiztonság kihívásairól beszél. A hónap során Blazovich László az alföldi tanyák múltját idézi fel, Kokas Károly pedig a népiskolai programtól a modern oktatási modellekig vezet el bennünket.
Tudománytól a történelemig: változatos előadások
November végén Szalay István az urológiai ellátásról, míg Ézsiás Tamás a szegedi termálvíz távfűtésben való hasznosításáról tart előadást, ezzel is bizonyítva, hogy a népfőiskola nemcsak a múlt, hanem a jelen és a jövő kérdéseire is reagál.
Decemberben a történelem és a biotechnológia kerül előtérbe:
- Varga Gyula és Varga Erika híres magyar orvosokat mutatnak be,
- Györgyey János a géntechnológia világába vezeti be a hallgatókat,
- Szabad János pedig az eltűnt állatfajok feltámasztásának tudományos hátteréről beszél.
Januárban többek között Szabó Ágnes a felső légúti fertőzéseket járja körül, Marjanucz László pedig II. József korába kalauzol, végül Dombi József Dániel a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásairól tart előadást.
Mikor ér véget?
A programsorozat március 3-án zárul Szalontai Csaba és M. Tóth Tivadar közös estjével, amelyben múlt és jelen találkozik: a szittyák, hunok és magyarok eredetéről, valamint az Alföld mélyének titkairól lesz szó.
Ingyenes, nyitott és közösségi
Az előadások ingyenesek, 2025. november 3. és december 15. között hétfőnként 17:30-tól a Wesselényi Népfőiskola tantermében (Zsombó, Szatymazi út 105., a volt tanyai iskola) zajlanak. A szervezők – a Wesselényi Tanyai Népfőiskola és Tájvédelmi Egyesület – fenntartják a programváltoztatás jogát, de az érdeklődők biztosak lehetnek abban, hogy idén is tartalmas, közérthető és elgondolkodtató előadásokkal várják őket.
A tudás mindenkié
A Wesselényi Népfőiskola évtizedek óta bizonyítja, hogy a tanulás nem korhoz kötött, és a tudás akkor a legértékesebb, ha megosztják. Az idei tanév is ezt a szellemiséget viszi tovább: egy hely, ahol a falu, a város és a tudomány találkozik.
