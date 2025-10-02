Elgázolta a diáklányt, majd segítség nélkül továbbhajtott – videóval

A vádirat szerint az idős férfi 2025. március 14-én a reggeli órákban személyautójával közlekedett a belvárosban. A vádirat szerint a terhelt 2025. március 14-én a reggeli órákban személyautójával közlekedett a belvárosban. A vádlott az autóval az egyik középiskola közelében lévő zebrán szeretett volna keresztülhaladni.

Nem vette észre a zebrán áthaladó diáklányt. Fotó: Shutterstock

Nem látta a zebrát

A férfi nem vette észre a zebrán éppen átsétáló sértettet, így őt elütötte. A sértett az útra esett, azonban a vádlott anélkül, hogy segített volna, továbbment autójával. A fiatal diáklánynak sérülése nem keletkezett.

A vádlottat a járási ügyészség cserbenhagyás vétségével vádolja, bűnösségének kérdésében a Szentesi Járásbíróság fog dönteni.