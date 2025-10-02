Tegnap, 8:42
Elgázolta a diáklányt, majd segítség nélkül továbbhajtott – videóval
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal az idős férfival szemben, aki elütött egy diáklányt, majd távozott a helyszínről Szentesen.
A vádirat szerint az idős férfi 2025. március 14-én a reggeli órákban személyautójával közlekedett a belvárosban. A vádirat szerint a terhelt 2025. március 14-én a reggeli órákban személyautójával közlekedett a belvárosban. A vádlott az autóval az egyik középiskola közelében lévő zebrán szeretett volna keresztülhaladni.
Nem látta a zebrát
A férfi nem vette észre a zebrán éppen átsétáló sértettet, így őt elütötte. A sértett az útra esett, azonban a vádlott anélkül, hogy segített volna, továbbment autójával. A fiatal diáklánynak sérülése nem keletkezett.
A vádlottat a járási ügyészség cserbenhagyás vétségével vádolja, bűnösségének kérdésében a Szentesi Járásbíróság fog dönteni.
