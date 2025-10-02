október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűntett

Tegnap, 8:42

Elgázolta a diáklányt, majd segítség nélkül továbbhajtott – videóval

Címkék#diáklány#vádirat#ügyészség

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal az idős férfival szemben, aki elütött egy diáklányt, majd távozott a helyszínről Szentesen.

Munkatársunktól

A vádirat szerint az idős férfi 2025. március 14-én a reggeli órákban személyautójával közlekedett a belvárosban. A vádirat szerint a terhelt 2025. március 14-én a reggeli órákban személyautójával közlekedett a belvárosban. A vádlott az autóval az egyik középiskola közelében lévő zebrán szeretett volna keresztülhaladni.

Zebrán
Nem vette észre a zebrán áthaladó diáklányt. Fotó: Shutterstock

Nem látta a zebrát

A férfi nem vette észre a zebrán éppen átsétáló sértettet, így őt elütötte. A sértett az útra esett, azonban a vádlott anélkül, hogy segített volna, továbbment autójával. A fiatal diáklánynak sérülése nem keletkezett.

A vádlottat a járási ügyészség cserbenhagyás vétségével vádolja, bűnösségének kérdésében a Szentesi Járásbíróság fog dönteni.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu