Háromszáz fős kórus zengte a népdalokat Szeged szívében – galériával, videóval

Több mint háromszáz énekes előadásában hangzottak el Bartók Béla által gyűjtött és kísérettel ellátott magyar népdalok a zene világnapja programjaként október 1-jén a Móra Ferenc Múzeum előtt. A gigantikus kórus a közgyűjtemény lépcsőjén állt fel, gyerekek, fiatalok és felnőttek együtt zengték a leghíresebb magyar népdalokat, mint az Által mennék én a Tiszán ladikon, vagy az Ablakomba besütött a holdvilág.

Több mint háromszáz énekes zengte a népdalokat a zene világnapja alkalmából Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Az esemény szervezője a Szeged Városi Kórusegyesület volt, a népes kórus karmester Lázár Tamás, zongorán Dombiné Kemény Erzsébet közreműködött.

A zene világnapja alkalmából összehívott, Bartók örökségét tovább éltető gigantikus énekkart a következő iskolák és kórusok tagjai alkották:

A Szegedi Fekete István Általános Iskola,

a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,

az SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola,

az Arany János Általános Iskola,

az Orczy István Általános Iskola,

a Rókusi Általános Iskola,

a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium,

a hódmezővásárhelyi Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolája,

a Szegedi Egyetemi Énekkar

és a Partiscum Leánykar.

A háromszáz tagú kórus az ünnepség végén a közönséget is megénekeltette.