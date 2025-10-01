2025.10.01. 18:21
Háromszáz fős kórus zengte a népdalokat Szeged szívében – galériával, videóval
Éneklő gyerekek és kórustagok töltötték meg a Móra Ferenc Múzeum előtti teret október 1-jén. A zene világnapja programjaként több mint háromszáz énekes zengte együtt a legismertebb magyar népdalokat. A közönség sem maradt csöndben: a végén mindenki együtt énekelt.
Több mint háromszáz énekes előadásában hangzottak el Bartók Béla által gyűjtött és kísérettel ellátott magyar népdalok a zene világnapja programjaként október 1-jén a Móra Ferenc Múzeum előtt. A gigantikus kórus a közgyűjtemény lépcsőjén állt fel, gyerekek, fiatalok és felnőttek együtt zengték a leghíresebb magyar népdalokat, mint az Által mennék én a Tiszán ladikon, vagy az Ablakomba besütött a holdvilág.
Az esemény szervezője a Szeged Városi Kórusegyesület volt, a népes kórus karmester Lázár Tamás, zongorán Dombiné Kemény Erzsébet közreműködött.
A zene világnapja alkalmából összehívott, Bartók örökségét tovább éltető gigantikus énekkart a következő iskolák és kórusok tagjai alkották:
- A Szegedi Fekete István Általános Iskola,
- a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
- az SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola,
- az Arany János Általános Iskola,
- az Orczy István Általános Iskola,
- a Rókusi Általános Iskola,
- a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium,
- a hódmezővásárhelyi Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolája,
- a Szegedi Egyetemi Énekkar
- és a Partiscum Leánykar.
A háromszáz tagú kórus az ünnepség végén a közönséget is megénekeltette.
A zene világnapját ünnepelték SzegedenFotók: Karnok Csaba
Zene világnapja történet
A résztvevőket Kozma József, a szegedi önkormányzat Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának elnöke köszöntötte, aki a zene világnapja történetét is ismertette beszédében. Elmondta, hogy Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére az UNESCO 1975-ben hirdette meg.
Kozma József Yehudi Menuhin ötven évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatait idézve mutatott rá, hogy a zene korokon és kultúrákon átívelő, univerzális nyelvként értékközvetítő lehetőséget biztosít arra, hogy általa az emberek megértsék egymást.
