Zene világnapja

2 órája

Háromszáz fős kórus zengte a népdalokat Szeged szívében – galériával, videóval

Éneklő gyerekek és kórustagok töltötték meg a Móra Ferenc Múzeum előtti teret október 1-jén. A zene világnapja programjaként több mint háromszáz énekes zengte együtt a legismertebb magyar népdalokat. A közönség sem maradt csöndben: a végén mindenki együtt énekelt.

Delmagyar.hu

Több mint háromszáz énekes előadásában hangzottak el Bartók Béla által gyűjtött és kísérettel ellátott magyar népdalok a zene világnapja programjaként október 1-jén a Móra Ferenc Múzeum előtt. A gigantikus kórus a közgyűjtemény lépcsőjén állt fel, gyerekek, fiatalok és felnőttek együtt zengték a leghíresebb magyar népdalokat, mint az Által mennék én a Tiszán ladikon, vagy az Ablakomba besütött a holdvilág. 

zene világnapja
Több mint háromszáz énekes zengte a népdalokat a zene világnapja alkalmából Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Az esemény szervezője a Szeged Városi Kórusegyesület volt, a népes kórus karmester Lázár Tamás, zongorán Dombiné Kemény Erzsébet közreműködött. 

A zene világnapja alkalmából összehívott, Bartók örökségét tovább éltető gigantikus énekkart a következő iskolák és kórusok tagjai alkották: 

  • A Szegedi Fekete István Általános Iskola, 
  • a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
  • az SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, 
  • az Arany János Általános Iskola, 
  • az Orczy István Általános Iskola, 
  • a Rókusi Általános Iskola, 
  • a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, 
  • a hódmezővásárhelyi Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolája, 
  • a Szegedi Egyetemi Énekkar 
  • és a Partiscum Leánykar. 

A háromszáz tagú kórus az ünnepség végén a közönséget is megénekeltette. 

A zene világnapját ünnepelték Szegeden

Fotók: Karnok Csaba

Zene világnapja történet

A résztvevőket Kozma József, a szegedi önkormányzat Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának elnöke köszöntötte, aki a zene világnapja történetét is ismertette beszédében. Elmondta, hogy Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére az UNESCO 1975-ben hirdette meg. 

Kozma József Yehudi Menuhin ötven évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatait idézve mutatott rá, hogy a zene korokon és kultúrákon átívelő, univerzális nyelvként értékközvetítő lehetőséget biztosít arra, hogy általa az emberek megértsék egymást. 

 

 

