4 órája
Elsötétül két Csongrád vármegyei település is
Hosszú órákon át áram nélkül marad több utca is. Az MVM hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit az áramszünetről.
Az MVM áramszünet miatt figyelmeztetést adott ki hivatalos oldalán. Az áramkimaradás több Csongrád-Csanád vármegyei utcáit is érint.
Miért lesz áramszünet Csongrád-Csanád vármegyében?
Csongrád-Csanád vármegye településein azért lesz áramszünet, mert tervezett karbantartási munkálatokat végeznek – olvasható az MVM Démász Áramhálózati Kft. oldalán.
Áramszünet: hosszú órákon keresztül nem lesz áram
Az MVM tájékoztatója szerint a munkálatok reggel fél 8 és 8 között kezdődnek, és legkésőbb este 6-ig tartanak. A várható áramkimaradás legfeljebb 12 óra.
Hol lesz áramszünet Csongrád-Csanád vármegyében?
Csongrád-Csanád vármegyében áramszünet november második hetében Szegeden és Hódmezővásárhelyen lesz.
Mikor és hol lesz áramszünet Szegeden?
November 4.-én
- Dorozsmai út
- Kassai utca
- Magyar utca
- Október 6. utca
- Orczy István utca
- Szélmalom utca
- Sztriha Kálmán utca
- Vitorla utca
- Zsilip utca
- Örlő köz
- Újvárosi utca
November 5.-én
- Barázda utca
- Iskola utca
- Kassai utca
- Kavics utca
- Kis-Szőlő utca
- Kristály utca
- Magyar utca
- Makai út
- Mályva utca
- Máté utca
- Napfény köz
- Nefelejcs utca
- Orczy István utca
- Október 6. utca
- Pálma utca
- Sarkantyú utca
- Szerb utca
- Szélmalom utca
- Temesvári utca
- Tulipán utca
- Viola utca
- Zsilip utca
- Zsálya utca
- Örlő köz
November 6.-án
- Kadarka utca
- Kereskedő köz
- Kövidinka utca
- Muskotály utca
- Szalmáskert út
- Városgazda utca
- November 7.-én
- Ádám utca
- Ásványhát utca
- Cseresznye utca
November 7.-én
- Gerle utca
- Gábor Áron utca
- Hajnalka utca
- Harangvirág utca
- János-Ér út
- Kankalin utca
- Kapitány utca
- Katáng utca
- Külterület II.
- Magas utca
- Major utca
- Mandula utca
- Pitypang utca
- Regina utca
- Rév utca 7
- Subasa dűlő
- Subasa-24. utca
- Szalmáskert út
- Szebeni utca
- Sziksós-Ringló utca
- Szilléri domb
- Szívvirág utca
- Tápé széle
- Tápé-Harangvirág utca
- Tápé-Katáng utca
- Tápé-Pitypang utca
- Tőzike utca
- Tusnádi utca
- Zágráb utca
- Zsurló utca
- Őszibarack utca
Hol lesz áramszünet Hódmezővásárhelyen?
Hódmezővásárhelyen áramszünetre a következő időpontokban és helyeken kell számítani:
November 4.-én
- Daru utca,
- Dél utca,
- Koczka utca,
- Károlyi utca,
- Szent István utca,
- Szent László utca,
- Vidacs utca.
November 5.-én
- Darvas tanya,
- Kenyere part,
- Külterület,
- Szentesi út,
- Tanya,
- Tegehalom tanya,
- Téglás part.
November 6.-án
- Aranyág,
- Aranyág kert,
- Gesztenyés utca,
- Halesz sor,
- Kiskert,
- Klauzál utca,
- Kortyogó utca,
- Napraforgó utca,
- Tanya.
November 7.-én
- Darvas tanya,
- Kenyere part,
- Külterület,
- Medgyesi utca,
- Szentesi út,
- Tegehalom tanya,
- Téglás part.
Készüljünk fel erre az időszakra
A szolgáltató arra figyelmeztet, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért fokozott elővigyázatosság ajánlott és szükséges.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Brutál dugó minden reggel a körúton, november közepéig tart a felújítás
Két autó ütközött a Damjanich utcában: tűzoltók érkeztek a helyszínre – videóval