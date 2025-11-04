Elsötétül két Csongrád vármegyei település is

Az MVM áramszünet miatt figyelmeztetést adott ki hivatalos oldalán. Az áramkimaradás több Csongrád-Csanád vármegyei utcáit is érint.

Áramszünet: órákon keresztül nem lesz áram. Fotó: Illusztráció: Hegedûs Márta Forrás: MW-archív

Miért lesz áramszünet Csongrád-Csanád vármegyében?

Csongrád-Csanád vármegye településein azért lesz áramszünet, mert tervezett karbantartási munkálatokat végeznek – olvasható az MVM Démász Áramhálózati Kft. oldalán.

Áramszünet: hosszú órákon keresztül nem lesz áram

Az MVM tájékoztatója szerint a munkálatok reggel fél 8 és 8 között kezdődnek, és legkésőbb este 6-ig tartanak. A várható áramkimaradás legfeljebb 12 óra.

Hol lesz áramszünet Csongrád-Csanád vármegyében?

Csongrád-Csanád vármegyében áramszünet november második hetében Szegeden és Hódmezővásárhelyen lesz.

Mikor és hol lesz áramszünet Szegeden?

November 4.-én

Dorozsmai út

Kassai utca

Magyar utca

Október 6. utca

Orczy István utca

Szélmalom utca

Sztriha Kálmán utca

Vitorla utca

Zsilip utca

Örlő köz

Újvárosi utca

November 5.-én

Barázda utca

Iskola utca

Kassai utca

Kavics utca

Kis-Szőlő utca

Kristály utca

Magyar utca

Makai út

Mályva utca

Máté utca

Napfény köz

Nefelejcs utca

Orczy István utca

Október 6. utca

Pálma utca

Sarkantyú utca

Szerb utca

Szélmalom utca

Temesvári utca

Tulipán utca

Viola utca

Zsilip utca

Zsálya utca

Örlő köz

November 6.-án

Kadarka utca

Kereskedő köz

Kövidinka utca

Muskotály utca

Szalmáskert út

Városgazda utca

November 7.-én

Ádám utca

Ásványhát utca

Cseresznye utca

November 7.-én

Gerle utca

Gábor Áron utca

Hajnalka utca

Harangvirág utca

János-Ér út

Kankalin utca

Kapitány utca

Katáng utca

Külterület II.

Magas utca

Major utca

Mandula utca

Pitypang utca

Regina utca

Rév utca 7

Subasa dűlő

Subasa-24. utca

Szalmáskert út

Szebeni utca

Sziksós-Ringló utca

Szilléri domb

Szívvirág utca

Tápé széle

Tápé-Harangvirág utca

Tápé-Katáng utca

Tápé-Pitypang utca

Tőzike utca

Tusnádi utca

Zágráb utca

Zsurló utca

Őszibarack utca

Hol lesz áramszünet Hódmezővásárhelyen?

Hódmezővásárhelyen áramszünetre a következő időpontokban és helyeken kell számítani:

November 4.-én

Daru utca,

Dél utca,

Koczka utca,

Károlyi utca,

Szent István utca,

Szent László utca,

Vidacs utca.

November 5.-én

Darvas tanya,

Kenyere part,

Külterület,

Szentesi út,

Tanya,

Tegehalom tanya,

Téglás part.

November 6.-án

Aranyág,

Aranyág kert,

Gesztenyés utca,

Halesz sor,

Kiskert,

Klauzál utca,

Kortyogó utca,

Napraforgó utca,

Tanya.

