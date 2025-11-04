1 órája
Botrány az ásotthalmi batátaüzem körül, egymásnak esett az ellenzék és a polgármester
Mi a helyzet a 2021 decemberében megnyílt üzemmel? Újra reflektorfényben az ásotthalmi batátaüzem? Az ellenzék és a polgármester között éles vita bontakozott ki a működés körül még az önkormányzati választások előtt. Végül megkértük Papp Renátát, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Szerinte az üzem jövője biztosított, és új projektek vannak előkészületben.
Az egykor batátacsipszet gyártó ásotthalmi batátaüzem, amely 2021 decemberében nyílt meg, ismét a figyelem középpontjába került. Az önkormányzati tulajdonú feldolgozóüzem, amely néhány éve még a helyi gazdaság egyik mintaprojektjének számított, nemrég a településen zajló politikai vita újabb gyújtópontja volt. Az ellenzék és a volt üzemvezető súlyos állításokat fogalmazott meg, míg Papp Renáta polgármester szerint a támadások politikai indíttatásúak, és az üzem jövője biztosított.
Ásotthalmi batátaüzem: az ellenzék a veszteségeket és a NÉBIH-büntetést firtatta
Az ásotthalmi ellenzék még a választások előtt közzétett bejegyzésében kérte számon, hogy az önkormányzat miért nem tesz közzé átlátható adatokat a batátaüzem működéséről. A bejegyzés szerint a feldolgozó egység termékeit önköltségi ár alatt értékesítették. A posztban az is szerepelt, hogy az üzem bezárásának valódi oka nem a vezetői végzettség hiánya volt, ahogyan azt korábban a polgármester állította, hanem a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szabálytalanságokat feltáró vizsgálata.
A volt üzemvezető: „Egy rosszul megtervezett termék és egy rosszul vezetett üzem”
A vitához az üzem korábbi vezetője, Kovács Anita is csatlakozott, aki kommentben számolt be saját tapasztalatairól. Azt írta, hogy 25 év élelmiszeripari tapasztalattal vállalta el a batátaüzem irányítását, ám szerinte a projekt már indulásakor hibásan volt megtervezve. Azóta a volt üzemvezető a felelősségét írásban elismerte és a munkaszerződése ezért szűnt meg. A munkakörében elkövetett károkozást a volt alkalmazott peren kívüli megállapodással elismerte és annak törlesztését még nem fejezte be.
Papp Renáta: Lépésről lépésre korrigáljuk a korábbi hibákat
Papp Renáta polgármester korábban egy nyilvános testületi ülésen és érdeklődésünkre is határozottan visszautasította a vádakat. A településvezető elismerte, hogy a batátaüzem korábban veszteséges volt, de szerinte az előző üzemvezető hibái okozták a gondokat. – Nehezen álltunk fel abból a történetből, ami még a választási időszakban történt, hogy az üzemvezetőnek jogosan felróható hibákból jelentősebb veszteség keletkezett. Szépen, lépésről lépésre korrigáljuk – mondta.
Új terméket gyártanának
Hozzátette: az üzem továbbra is része a batáta-termesztési körforgásnak, és új üzletág elindítása van előkészületben. – Előkészítés alatt áll egy új projekt, ami a bérgyártására irányul. Nem vagyunk attól messze, hogy ez az idei évben, egy-két hónapon belül megvalósuljon – tette hozzá. A polgármester szerint a gyárban jelenleg kisebb kapacitással kénytelen üzemelni, és a cél az, hogy a téli időszakban is folytatódjon a feldolgozás és a szállítmányozás. A polgármester hangsúlyozta, hogy az üzem idei pénzügyi eredménye pozitív, ugyanakkor azt is elismerte, hogy a kezdő termékpalettát, (a batátacsipszet) már nem gyártják. Az üzem munkahelyteremtő képessége továbbra is stabil, hiszen kezdettől fogva tartja a foglalkoztatotti létszámát.
