Karambol nehezíti a szegedi villamosok közelekedését

Baleset történt a Boldogasszony sugárút és a Markovits utca kereszteződésében.

Munkatársunktól

A Boldogasszony sugárút és a Markovits utca kereszteződésében bekövetkezett baleset nehezíti a tömegközlekedés menetét Szegeden. Az SZKT Facebook-oldalán tájékoztatta az utazókat, hogy előreláthatólag 10–15 perces vonali késések várhatók a 2-es villamos és a tram-train járatain.

Baleset történt Szeged belvárosában. Fotó: Török János

