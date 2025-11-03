Karambol nehezíti a szegedi villamosok közelekedését

A Boldogasszony sugárút és a Markovits utca kereszteződésében bekövetkezett baleset nehezíti a tömegközlekedés menetét Szegeden. Az SZKT Facebook-oldalán tájékoztatta az utazókat, hogy előreláthatólag 10–15 perces vonali késések várhatók a 2-es villamos és a tram-train járatain.

Baleset történt Szeged belvárosában. Fotó: Török János