Kockázatmentes befektetéssel támadnak a legújabb internetes csalók

A Magyar Rendőrség hivatalos Facebook-oldalán hívta fel a lakosság figyelmét, miszerint újabb biztosítási csalás hullám ütötte fel a fejét.

Kockázatmentes befektetést kínálnak a csalók. Fotó: Shutterstock

Ha befektetésre csábítanak, túlzottan magas hozammal, mindig ellenőrizzük először az információkat, és ne dőljünk be a csábításnak.

Ne kattintsunk gyanús linkre!

Ne addjuk meg banki adatainkat vagy személyes okmányainkat!

Kérjünk hivatalos tájékoztatót, cégadatokat!

Ha pénzmozgás történt, azonnal értesítsük bankunkat!

Mentsünk el minden üzenetet, e-mailt és bizonylatot — ezek bizonyítékok lehetnek.

Ha csalás gyanúja merül fel, jelentsük a rendőrségen vagy hívjuk a 112-t.