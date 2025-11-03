november 3., hétfő

Győző névnap

15°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átverés

1 órája

Kockázatmentes befektetéssel támadnak a legújabb internetes csalók

Címkék#bizonylat#hozam#adatok

Újabb eszközzel támadnak az internetes csalók, ezúttal kedvező befektetést ajánlanak fel számunkra.

Munkatársunktól

A Magyar Rendőrség hivatalos Facebook-oldalán hívta fel a lakosság figyelmét, miszerint újabb biztosítási csalás hullám ütötte fel a fejét. 

befektetés csalás
Kockázatmentes befektetést kínálnak a csalók. Fotó: Shutterstock

Ha befektetésre csábítanak, túlzottan magas hozammal, mindig ellenőrizzük először az információkat, és ne dőljünk be a csábításnak. 

  • Ne kattintsunk gyanús linkre!
  • Ne addjuk meg banki adatainkat vagy személyes okmányainkat!
  • Kérjünk hivatalos tájékoztatót, cégadatokat!
  • Ha pénzmozgás történt, azonnal értesítsük bankunkat!
  • Mentsünk el minden üzenetet, e-mailt és bizonylatot — ezek bizonyítékok lehetnek.

Ha csalás gyanúja merül fel, jelentsük a rendőrségen vagy hívjuk a 112-t.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu