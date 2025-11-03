Átverés
1 órája
Kockázatmentes befektetéssel támadnak a legújabb internetes csalók
Újabb eszközzel támadnak az internetes csalók, ezúttal kedvező befektetést ajánlanak fel számunkra.
A Magyar Rendőrség hivatalos Facebook-oldalán hívta fel a lakosság figyelmét, miszerint újabb biztosítási csalás hullám ütötte fel a fejét.
Ha befektetésre csábítanak, túlzottan magas hozammal, mindig ellenőrizzük először az információkat, és ne dőljünk be a csábításnak.
- Ne kattintsunk gyanús linkre!
- Ne addjuk meg banki adatainkat vagy személyes okmányainkat!
- Kérjünk hivatalos tájékoztatót, cégadatokat!
- Ha pénzmozgás történt, azonnal értesítsük bankunkat!
- Mentsünk el minden üzenetet, e-mailt és bizonylatot — ezek bizonyítékok lehetnek.
Ha csalás gyanúja merül fel, jelentsük a rendőrségen vagy hívjuk a 112-t.
