Fél év alatt hat bűncselekmény: alvó férfit is kifosztott a szentesi nő

A Szentesi Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki 2024 ősze és 2025 tavasza között rendszeresen követett el bűncselekményeket Szentesen.

A nő több bűncselekmény miatt áll bíróság elé Szentesen. Illusztráció: Shutterstock

Bűncselekmény hat alkalommal?

A vádirat szerint az elkövető több alkalommal lopott élelmiszerüzletekből, ahol főként édességeket és üdítőket vitt magával fizetés nélkül. Emellett ellopott egy nyilvános helyen hagyott övtáskát, valamint egy padon alvó férfit is kifosztott, akitől 74 ezer forintot zsákmányolt. A nő letartóztatásban van, ellene kifosztás bűntette és további bűncselekmények miatt emeltek vádat. Az ügyészség a beismerés és a tárgyalásról való lemondás esetén 3 év 6 hónap szabadságvesztést indítványozott. A vádlott bűnösségéről a Szentesi Járásbíróság hoz majd döntést.